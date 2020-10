Deutschland gegen die Türkei heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung des Testspiels

Bevor es in der UEFA Nations League ernst wird, testet Deutschland gegen die Türkei. Goal verrät, wo Ihr das Duell heute im TV und LIVE-STREAM seht.

Nach zwei Unentschieden gegen und die in der UEFA möchte es am Wochenende gegen die besser machen. Um für dieses Vorhaben gerüstet zu sein, testet das DFB-Team am Mittwoch gegen die . Anstoß ist um 20.45 Uhr im RheinEnergie-Stadion in Köln.

Ihr möchtet wissen, wo das Testspiel zwischen Deutschland und der Türkei am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.

Deutschland gegen die Türkei heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Duell Deutschland - Türkei Datum 7. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergie-Stadion, Köln (Deutschland) Zuschauer 300

Deutschland gegen die Türkei heute im Free-TV sehen - geht das?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die auf eine Übertragung im Free-TV angewiesen sind: Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Türkei wird am Mittwoch live und in voller Länge bei RTL zu sehen sein. Der private TV-Sender hat sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte an den deutschen Spielen gesichert.

RTL beginnt heute schon um 20.15 Uhr und damit eine halbe Stunde vor Anstoß mit der Übertragung. Als Moderator ist am Abend Florian König im Einsatz, den treue Zuschauer bereits von verschiedenen Sport-Übertragungen beim frei empfangbaren TV-Sender kennen.

Mehr Teams

An seiner Seite ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski im Einsatz. Er hatte Anfang 2017 seine Karriere im DFB-Team nach 130 Länderspielen beendet, derzeit spielt der 35-Jährige in der Türkei für Antalyaspor. Wer die Begegnung als Kommentator begleiten wird, ist bislang noch offen.

Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderator : Florian König

: Florian König Experte : Lukas Podolski

: Lukas Podolski Kommentator: noch offen

Quelle: Getty Images

Deutschland gegen die Türkei wird auch im LIVE-STREAM übertragen

Doch nicht nur bei RTL wird das Duell zwischen Deutschland und der Türkei am Mittwoch live zu sehen: Wer am Abend keinen Fernseher zur Verfügung hat oder sich die Übertragung lieber unterwegs anschauen möchte, kann dies über die Streamingplattform RTL Now tun.

Dort werden neben den Testspielen des DFB-Teams auch alle deutschen Spiele in der UEFA Nations League übertragen. Im Gegensatz zu RTL ist das Online-Pendant allerdings mit zusätzlichen Kosten für den Zuschauer verbunden.

Um die Begegnung zwischen Deutschland und der Türkei live sehen zu können, müsst Ihr Euch zunächst bei RTL Now registrieren - und das kostet 4,99 Euro monatlich. Der erste Monat ist jedoch kostenlos, zudem könnt Ihr das Abonnement jederzeit kündigen.

Auch im LIVE-STREAM geht RTL um 20.15 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder sowie der Kommentar sind ebenfalls identisch mit der TV-Übertragung. Weitere Details zu RTL Now findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Streamingdienstes.

Wird Deutschland gegen die Türkei auch bei DAZN übertragen?

Beim Streamingdienst DAZN werden viele Länderspiele im LIVE-STREAM gezeigt, das Duell zwischen Deutschland und der Türkei gehört allerdings nicht dazu. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte für die Spiele des DFB-Teams ausschließlich beim Free-TV-Sender RTL liegen.

Trotzdem könnt Ihr in den nächsten Tagen jede Menge Live-Fußball bei DAZN erleben. Deshalb haben wir Euch eine Übersicht über die einzelnen DAZN-Übertragungen zusammengestellt. Wenn Ihr Euch für die Registrierung bei DAZN interessiert, findet Ihr hier zudem alle wichtigen Informationen.

Quelle: Getty Images

Deutschland gegen die Türkei: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Deutschland gegen die Türkei heute live sehen: Die Übertragung im Überblick