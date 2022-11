Deutschland vs. Spanien, Schiedsrichter: Wer pfeift das Spiel des DFB heute?

Deutschland trifft im zweiten Gruppenspiel der WM 2022 heute auf Spanien. Welcher Schiedsrichter pfeift die Partie?

Am zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft in Katar trifft die deutsche Nationalmannschaft heute in Gruppe E auf Spanien. Anpfiff ist um 20 Uhr im Al-Bayt-Stadion. GOAL verrät Euch, welcher Schiedsrichter die heutige Partie leiten wird.

Erst das zweite Gruppenspiel und das DFB-Team steht bereits gehörig unter Druck: Nach der 1:2-Niederlage im Auftaktspiel gegen Japan muss die Mannschaft gegen Spanien liefern. Die Stimmung im Lager in Al-Khor ist daher angespannt, TrainerHansi Flick gab sich vor dem Showdown jedoch kämpferisch .

Möglichst im Hintergrund möchte sich derweil das Schiedsrichter-Team halten. Dieses wird angeführt vom niederländischen Unparteiischen Danny Makkelie. Seine beiden Assistenten Hessel Steegstra und Jan de Vries kommen ebenfalls aus Deutschlands Nachbarland. Als Vierter Offizieller wird der Rumäne Istvan Kovacs versuchen, Hansi Flick und Luis Enrique in Schach zu halten.

Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien, Schiedsrichter der Partie ist Danny Makkelie. Weitere Infos zum Schiri und seinem Gespann findet Ihr in diesem Artikel.

Deutschland vs. Spanien, Schiedsrichter: Das Gruppenspiel der WM 2022 in der Übersicht

Partie Deutschland vs. Spanien Wettbewerb WM-Vorrunde, 2. Spieltag Anpfiff 27. November 2022 (heute), 20 Uhr Stadion Al-Bayt-Stadion, Al-Khor (Katar) Schiedsrichter Danny Makkelie

Deutschland vs. Spanien, Schiedsrichter: Danny Makkelie pfeift das zweite Spiel der DFB-Elf

Mit 39 Jahren zählt Danny Makkelie zu den erfahreneren Schiedsrichtern in Europas Topligen. Bereits seit 2011 ist der hauptberufliche Polizist FIFA-Schiedsrichter und leitete bereits 40 Champions-League-Spiele. Das heutige Duell zwischen Deutschland und Spanien ist dennoch eine Premiere für den Unparteiischen, denn es ist sein erstes WM-Spiel.

Erst im September leitete Makkelie Deutschlands letztes Nations-League-Spiel gegen England (3:3). Dabei fiel er mit einer großzügigen Linie auf, war bei beiden Elfmeterentscheidung jedoch jeweils auf den VAR angewiesen. Ex-DFB-Schiedsrichter Manuel Gräfe bezeichnete Makkelie zuletzt dennoch via Twitter als "eines der größten Schiedsrichter-Talente Europas".

Kritik hagelte es hingegen bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, nachdem er England im Halbfinale gegen Dänemark mit einem strittigen Strafstoß zum Einzug ins Endspiel verholfen hatte. Auch Schiedsrichter-Legende Urs Meier attestierte ihm damals eine Fehlentscheidung, fand im Interview mit GOAL und SPOX jedoch versöhnliche Worte.

"Es war sein viertes Spiel bei der Europameisterschaft. Viermal hat er hervorragend gepfiffen und alle reduzieren seine Leistungen nur auf diese eine Szene", bedauerte Meyer: "Makkelie kann stolz nach Hause fahren, aber diese eine Szene wird ihn wurmen und sie wird ihn auch verfolgen. Aber da muss er durch."

Deutschland vs. Spanien, Schiedsrichter: Danny Makkelie pfeift DFB-Team - Wo wird das Spiel im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Wer das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams heute im Free-TV sehen will, muss das ZDF einschalten. Die Übertragung startet bei den Öffentlich-Rechtlichen um 19.10 Uhr und lässt sich auch via LIVE-STREAM in der ZDF Mediathek verfolgen.

Daneben hat sich auch der Pay-TV-Sender MagentaTV die Übertragungsrechte für alle 64 WM-Spiele gesichert. Mit dem kostenpflichtigen Abo beim Telekom-Programm habt Ihr auch Zugriff auf 16 exklusive Live-Spiele.

Deutschland vs. Spanien, Schiedsrichter: Danny Makkelie pfeift das zweite Gruppenspiel - Highlights und LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, Deutschland gegen Spanien im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, aber wollt trotzdem nichts verpassen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Unter diesem Link findet Ihr ab 20 Minuten vor Anpfiff alle Infos zur Partie.

Die Highlights der Partie findet Ihr im Anschluss bei MagentaTV sowie bei ARD und ZDF. Zudem hat sich der Streamingdienst DAZN das Rechtepaket für alle Zusammenfassungen der WM-Spiele gesichert.

Auftaktniederlage! Asano & Doan bestrafen Flick-Elf spät ❌

Deutschland - Japan 1:2#FIFAWorldCup | DAZN-Highlights pic.twitter.com/IYRcJHeCr0 — DAZN DE (@DAZN_DE) November 23, 2022

Deutschland vs. Spanien, Schiedsrichter: Danny Makkelie pfeift DFB-Spiel - Spielplan von Gruppe E