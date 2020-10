Deutschland vs. Schweiz jetzt live: Nations League heute im LIVE-TICKER verfolgen

In der Nations League muss Deutschland heute Abend gegen die Schweiz antreten. Goal ist bei diesem Spiel im LIVE-TICKER hautnah mit von der Partie.

Der 4. Spieltag in der UEFA steht auf dem Programm. Heute Abend um 20.45 Uhr hat die deutsche Nationalmannschaf t den Gruppengegner und Nachbarn aus der zu Gast.

Bereits vor etwas mehr als einem Monat kreuzten sich die Wege beiden Nationen, seinerzeit aber noch in Basel. Heute wird in Köln gekickt, wo das RheinEnergieStadion Austragungsort der Partie ist. Wer wird sich wohl durchsetzen?

Im Hinspiel gab es ein 1:1-Unentschieden, welches vor allen Dingen aus Sicht der Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw etwas enttäuschend war. Nun wollen Joshua Kimmich, Toni Kroos und Co. Wiedergutmachung betreiben und die Schweiz mit einer Niederlage nach Hause schicken.

vs. Schweiz live verfolgen? Die Nations League gibt es genau hier bei Goal heute im LIVE-TICKER zu lesen. Wir versorgen Euch mit allen Toren, Highlights und Co. rund um das Spiel.

DEUTSCHLAND - SCHWEIZ x:x Tore - Aufstellung DFB Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Kroos, Goretzka - Havertz, Werner, Gnabry. Aufstellung SCHWEIZ

Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez - Zuber, Freuler, Xhaka, Shaqiri - Gavranovic, Seferovic Gelbe Karten -

vor Beginn | Im RheinEnergieSTADION in Köln sind diesen Abend keine Zuschauer zugelassen.

vor Beginn | Flutlicht und lediglich neun Grad Celsius bilden die Rahmenbedingungen.

vor Beginn | Als Schiedsrichter agiert der Franzose Ruddy Buquet.

vor Beginn | Nur drei Schweizer Startspieler verdienen in der ihr Geld: Sommer sowie Elvedi bei Mönchengladbach und Zuber bei Frankfurt. Sechs weitere haben aber eine Bundesliga-Vergangenheit: Schär, Rodriguez, Xhaka, Shaqiri, Gavranovic und Seferovic.

vor Beginn | Joshua Kimmich absolviert mit lediglich 25 Jahren schon seinen 50. Einsatz für Deutschland.

vor Beginn | Toni Kroos erreicht als zwölfter Spieler in der Geschichte des Nationalteams die 100-Länderspiele-Marke, zieht damit mit Thomas Müller gleich.

vor Beginn | Bereits 53 Mal trafen Deutschland und die Schweiz aufeinander, 37 Mal gewann die Mannschaft und neunmal die SFV-Auswahl. Beim letzten Duell - in der Hinrunde dieser Nations League - gab es ein 1:1, die Tore hatten Ilkay Gündogan (heute nicht im Kader) und Silvan Widmer erzielt.

vor Beginn | Das DFB-Team belegt in der Gruppe 4 der Liga A mit fünf Punkten den 2. Tabellenplatz, bei der Nati handelt es sich mit nur einem Zähler um das Schlusslicht. Die (drei Punkte) empfängt zeitgleich Primus (sieben).

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der UEFA Nations League zwischen Deutschland und der Schweiz.

Quelle : Imago Images / Geisser

Deutschland vs. Schweiz live: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung Deutschland:

Toni Kroos absolviert sein 100. Länderspiel. Der Weltmeister von 2014 steht in der Startformation für das Nations-League-Duell gegen die Schweiz in Köln (20.45 Uhr/ARD).

Im Gegensatz zum 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag in der Ukraine nahm Bundestrainer Joachim Löw drei Änderungen vor. Robin Gosens, Kai Havertz und Timo Werner stehen für Niklas Süle, Marcel Halstenberg und Julian Draxler in der Startformation.

Löw vertraut vor Torhüter Manuel Neuer etwas überraschend auf eine Viererkette mit Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Gosens. Neben Jubilar Kroos spielt Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld. Die Offensivabteilung bilden Leon Goretzka, Havertz, Werner und Serge Gnabry (SID).

Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Kroos, Goretzka - Havertz, Werner, Gnabry.

Aufstellung Schweiz:

Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez - Zuber, Freuler, Xhaka, Shaqiri - Gavranovic, Seferovic

Deutschland vs. Schweiz live sehen? Die Übertragung der UEFA Nations League heute

Deutschland gegen die Schweiz heute live ... im Free-TV bei ... ARD im LIVE-STREAM bei ... ARD-Mediathek im LIVE-TICKER bei ... Goal

Deutschland vs. Schweiz live: Der Direktvergleich vor der Nations-League-Partie

Deutschland (insgesamt 53 Duelle) Schweiz 37 Siege 9 7 Remis 7 143 Tore 66 Serge Gnabry (90 Mio. Euro) wertvollster Spieler Nico Elvedi (30 Mio. Euro)

Deutschland vs. Schweiz live: Das DFB-Team und die Taktik-Diskussion vor der Nations League

Dreierkette, Viererkette oder einfach wie die Triple-Bayern? Rund um die deutsche Nationalmannschaft ist eine Taktik-Diskussion entbrannt. Joachim Löw will sich acht Monate vor Beginn der paneuropäischen EM (11. Juni bis 11. Juli) aber nicht festlegen. "Für unsere Spielidee spielt das System keine Rolle", sagte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Duell gegen die Schweiz am Dienstagabend in Köln.

Dabei hagelte es zuletzt Kritik an der taktischen Ausrichtung der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der WM-Held Bastian Schweinsteiger monierte die Grundausrichtung beim Sieg in der Ukraine (2:1). Durch die Dreier- bzw. Fünferkette würde gegen einen defensiv eingestellten Gegner ein Offensivspieler fehlen, beklagte der ARD-Experte.

"Unsere Ausrichtung ist offensiv. Da spielt es keine Rolle, ob man hinten zu dritt oder zu viert spielt. Die Art und Weise ist wichtig", betonte Löw. Für die Diskussion zeigte der 60-Jährige aber Verständnis: "Wenn alle einer Meinung wären, wäre es langweilig."

Die Dreierkette ist allerdings eher ein Mittel gegen einen starken Gegner, um das Zentrum dicht zu machen und defensiv Stabilität zu gewinnen. Gegen schwächere Kontrahenten wird in der Regel die Viererkette gewählt. Wenn dabei die Außenverteidiger wie von Löw gewünscht extrem hoch stehen, muss sich ein defensiver Mittelfeldspieler für den Aufbau fallen lassen.

"Eine Mannschaft muss zwei Grundorganisationen gut beherrschen. Ich möchte, dass wir da variabel bleiben", sagte Löw. Viel wichtiger als das System sei, "wen wir in welche Positionen und in welche Räume bringen".

Seit dem WM-Debakel 2018 in ließ der Bundestrainer elfmal mit einer Dreier- und neunmal mit einer Viererkette spielen. Letzteres ist die Mehrzahl der Spieler aus ihren Vereinen gewöhnt.

So auch die erfolgreichen Profis vom deutschen Rekordmeister Bayern München. Daher drängt sich die Frage auf: Warum macht es Löw nicht einfach wie Hansi Flick? Extrem-Pressing, Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte, viel Dominanz - so lautet des Erfolgsrezept des Bayern-Coaches. "Es besteht ein großer Unterschied im System. Man muss immer darüber nachdenken, welche Spieler man zur Verfügung hat. Dass das nicht Eins-zu-Eins auf die Nationalmannschaft übertragbar ist, liegt in der Natur der Sache", meinte Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka. So fehlt dem Nationalteam beispielsweise ein Mittelstürmer wie Robert Lewandowski.

Auch Goretzka sieht daher für die DFB-Elf nicht nur eine richtige Ausrichtung. "Jedes System hat sein Für und Wider", sagte der Ex-Schalker: "Der Trainer und sein Team müssen schauen, welches System für welchen Gegner am Besten passt."

Nations League live: So lief das Hinspiel zwischen Deutschland und der Schweiz

SCHWEIZ Statistik DEUTSCHLAND 1 Tore 1 20 Schüsse 14 6 Torschüsse 4 47 % Ballbesitz 53 % 11 Fouls 19 1/0 Gelbe Karten / Rote Karten 2/0 4 Eckbälle 4

Nations League live: Deutschland vs. Schweiz im Überblick