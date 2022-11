Deutschland vs. Japan heute live: ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV?

Deutschland trifft heute in der WM-Gruppenphase auf Japan. Wer überträgt live - ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV?

Für Deutschland wird es ernst bei der Weltmeisterschaft in Katar. Heute geht's ab 14 Uhr im ersten Gruppenspiel gegen Japan um drei Punkte, ein Sieg wäre gleichbedeutend mit einer guten Ausgangsposition, bevor Partien gegen Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember) anstehen. Ausgetragen wird das Vorrundenspiel im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan. Doch wo wird das Match live gezeigt - ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV? GOAL informiert zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Es ist so weit, die DFB-Auswahl startet heute gegen Japan in die WM 2022. Nach einem dürftigen 1:0-Erfolg über den Oman, bei dem nur wenige DFB-Akteure eine gute Leistung zeigten, muss gegen die "Samurai Blue" eine Leistungssteigerung her. "Wenn man so die Zweikämpfe sieht, die wir angegangen sind, war das nicht auf dem Niveau, wie wir uns das bei der WM wünschen. Aber wir müssen auch ein bisschen Verständnis für die Spieler haben. Man hat gesehen, dass nicht jeder so in die Zweikämpfe gegangen ist, weil sie ein bisschen Angst hatten, sich zu verletzen", kommentierte Bundestrainer Hansi Flick den Auftritt im Anschluss.

Wie auch die deutsche Nationalmannschaft bestritt Japan ebenfalls nur ein Testspiel vor dem Turnier, gegen Kanada musste man sich 1:2 geschlagen geben. Mit Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takuma Asano (VfL Bochum) und Hiroki Ito (VfB Stuttgart) standen drei Bundesliga-Profis in der Startelf, Frankfurts Daichi Kamada wurde im Laufe der Partie eingewechselt. "Wir denken jetzt an Japan und wollen natürlich die ersten drei Punkte einfahren. Wir wissen, dass das eine schwierige Aufgabe wird", so DFB-Kapitän Manuel Neuer, der auf das Tragen einer besonderen Binde verzichten wird, nach dem Oman-Spiel.

Deutschland trifft heute um 14.00 Uhr auf Japan. Wer überträgt das WM-Spiel live - ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV?

Deutschland vs. Japan heute live: Wer überträgt? Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum WM-Gruppenspiel

Paarung: Deutschland vs. Japan Wettbewerb: WM 2022, Vorrunde Datum und Uhrzeit: 23. November 2022 (heute), 14 Uhr Austragungsort: Khalifa International Stadium (ar-Rayyan, Katar)

Deutschland vs. Japan heute live: ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV - Wo wird die WM übertragen?

Insgesamt sind drei Anbieter bzw. TV-Sender in die WM-Übertragungen eingebunden: ZDF, ARD und MagentaTV. RTL hält hingegen keinerlei Rechte an dem Turnier.

Während ZDF und ARD via Free-TV empfangen werden können und auch einen kostenfreien LIVE-STREAM im Internet zur Verfügung stellen, ist für MagentaTV der Abschluss eines Abos notwendig.

Deutschland vs. Japan heute live: Überträgt ARD oder ZDF im Free-TV und LIVE-STREAM?

Das heutige Spiel der DFB-Auswahl wird von der ARD im TV und LIVE-STREAM gezeigt, dasselbe gilt für den Vorrundenabschluss gegen Costa Rica am 1. Dezember. Das Duell mit Spanien am 27. November läuft hingegen beim ZDF.

Die Übertragung inklusive Vorberichterstattung zu Deutschland gegen Japan startet bereits um 13.10 Uhr. Kurz vor dem Anpfiff übernimmt dann Kommentator Tom Bartels und begleitet das Spiel am Mikrofon.

Deutschland vs. Japan heute live: Überträgt MagentaTV das erste Gruppenspiel der DFB-Auswahl?

Ja, auch bei MagentaTV wird das Spiel zu sehen sein. Nach Abschluss eines Abos, das aktuell ab zehn Euro pro Monat zu haben ist, könnt Ihr die Begegnung auch dort live verfolgen.

Zudem ist der Streamingdienst der Telekom der einzige Anbieter, bei dem alle 64 Spiele zu sehen sind. Davon werden 16 Partien exklusiv übertragen.

Deutschland vs. Japan heute live: Übertragung bei ARD und Magenta TV - Highlights und LIVE-TICKER

Kurze Zusammenfassungen der WM-Spiele könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen. Auf der Website des ZDF, der ARD und bei Magenta TV werdet Ihr ebenfalls fündig.

Wollt Ihr heute auf dem Laufenden bleiben, sobald der Ball rollt, checkt unseren LIVE-TICKER zu Deutschland vs. Japan ab. Dort informieren wir nahezu in Echtzeit über das Spielgeschehen.

Deutschland vs. Japan heute live: Die Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündoğan - Müller, Musiala, Gnabry - Havertz

Japan: Gonda - Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo - Endo, Ao Tanaka, Ito, Kamada, Kubo - Maeda

