One-Love-Binde bei der WM 2022: Deutschland und alle anderen Nationen verzichten nun doch

Die One-Love-Kapitänsbinde sorgt rund um den WM-Start für Schlagzeilen. Nun wird sie doch nicht getragen.

WAS IST PASSIERT? Deutschland und auch alle anderen europäischen Nationen, die die Aktion als Zeichen für Vielfalt geplant hatten, werden die One-Love-Kapitänsbinde nun bei der WM 2022 doch nicht tragen. Das wurde am Montagvormittag in einer gemeinsamen Erklärung des DFB und von sechs weiteren europäischen Teilnehmern bekanntgegeben.

WAS WURDE GESAGT? "Die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Binden auf dem Spielfeld tragen", heißt es in der offiziellen Erklärung. Neben Deutschland hatten auch England, Wales, Belgien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz geplant, die vielfarbige Kapitänsbinde mit einem Herz zu tragen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht der Bild zufolge stecken hinter der Drohung sportlicher Sanktionen durch die FIFA nicht nur Gelbe Karten für die Kapitäne. Demnach soll man davon ausgegangenen sein, dass der Weltverband für das Tragen der Binde möglicherweise sogar Punktabzüge verhängt.

Die Drohung mit Gelben Karten zumindest bestätigte der niederländische Verband in seiner separaten Mitteilung.

