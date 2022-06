Deutschland vs. Italien live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute findet in der Nations League der Klassiker Deutschland gegen Italien statt. GOAL hat alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen die Partien des vierten Spieltags in der Gruppenphase der Nations League 2022/2023 über die Bühne. Hierbei kommt es in der Gruppe A3 am Dienstag um 20.45 Uhr zur Partie Deutschland gegen Italien. Somit empfängt der Zwölfte im FIFA-Ranking in Mönchengladbach die Nummer sechs der Welt. Das erste Aufeinandertreffen in diesem Turnier am 4. Juni endete mit einem 1:1.

Danach endeten ebenso die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Münchner Allianz Arena gegen England sowie in Ungarn mit diesem Ergebnis. Wenn wir das Testspiel in den Niederlanden von Ende April dazu rechnen, gab es vier 1:1 am Stück. Damit belegt die Elf von Hansi Flick mit drei Punkten den dritten Platz.

Italien befindet sich hingegen mit fünf Zählern auf dem ersten Platz. Das hat die Mannschaft von Roberto Mancini in erster Linie einem Heimerfolg gegen die Magyaren am 7. Juni zu verdanken. Danach erreichte die Squadra Azzurra am Samstag eine Nullnummer bei den Three Lions.

Heute um 20.45 Uhr treten am vierten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League Deutschland und Italien gegeneinander an. GOAL bietet Euch vor diesem Klassiker alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Deutschland vs. Italien: Das Spiel in der Nations League auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Italien Datum: Dienstag, 14. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Deutschland gegen Italien heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels in der Nations League

RTL lieferte Euch die Partien der deutschen Nationalmannschaften in der WM-Qualifikation ins Haus. Anschließend zeigten die ARD und beim ZDF Testspiele. Aber wie steht es um die Übertragung des Nations League Klassikers zwischen Deutschland und Italien?

Deutschland vs. Italien heute live bei ZDF im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich gute Nachrichten für Euch. Denn: Wie für Deutschlands Begegnungen in der WM-Qualifikation gilt, dass Ihr die Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV mitverfolgen könnt. Da Deutschland in einem Heimspiel gegen Italien antritt, zeichnet sich das ZDF für die Ausstrahlung verantwortlich. Dort könnt Ihr den Klassiker ebenso in HD genießen. 30 Minuten vor dem Anstoß in Mönchengladbach und somit um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Kommentator: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Experte: Per Mertesacker

So könnt Ihr beispielsweise Deutschland – Italien bei DAZN sehen

Außerdem könnt Ihr Euch das Kräftemessen zwischen Deutschland und Italien bei DAZN anschauen. Allerdings könnt Ihr Euch das Match der DFB-Auswahl gegen die Squadra Azzurra beim Pay-per-View-Anbieter erst ab Mitternacht ansehen. Doch ab 18.00 Uhr laufen die live Übertragungen von elf weiteren Begegnungen. Hierbei eröffnen die Partien Armenien – Schottland (Liga B) und Moldau – Andorra (Liga D) das Programm. Danach kommt Ihr ab 20.45 Uhr unter anderem in den Genuss von drei anderen Matches im Rahmen der Liga A. Hiermit meinen wir das Parallelspiel England – Ungarn sowie Niederlande – Wales und Polen – Belgien.

Zusätzlich finden im Rahmen der Liga B die Begegnungen Ukraine – Irland, Bosnien – Finnland und Rumänien – Montenegro statt. Dazu kommen die Aufeinandertreffen Türkei – Litauen sowie Luxemburg – Färöer Inseln in der Liga C und Liechtenstein – Lettland in der Liga D. Allerdings benötigt Ihr für den Zugriff auf diese Ausstrahlungen einen Vertrag mit DAZN. Hierbei könnt Ihr sowohl Monats- als auch Jahresabos abschließen. Die erstgenannte Option kostet Euch 29,99 Euro. Doch wenn Ihr Euch für eine Laufzeit über 365 Tage entscheidet, bezahlt Ihr einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro. Das alles gilt allerdings nicht, wenn Ihr seit spätestens Januar Kunden seid. Doch nachfolgend könnt Ihr Euch genauer einlesen:

Anschließend ist der Vertragsabschluss binnen weniger Augenblicke vollzogen. Danach müssen Eigentümer von Smart-TVs die Gratis-App installieren. Alternativ könnt Ihr mithilfe eines HDMI-Kabels den Fernseher mit einem PC oder Notebook koppeln. Nachfolgend findet Ihr die Fakten zur Übertragung des Klassikers Deutschland vs. Italien bei DAZN:

Aufzeichnung von Deutschland vs. Italien: 00.00 Uhr

Die Übertragung von Deutschland gegen Italien heute im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen Deutschland vs. Italien am vierten Spieltag in der Nations League Gruppe A3 im LIVE-STREAM anschauen. Und das liegt daran, dass das ZDF auf seiner Webseite rund um die Uhr einen aus Eurer Sicht kostenfreien Live-Stream anbietet. Weiters könnt Ihr das gesamte Programm von DAZN ebenso mittels Internet ansehen.

Zu Deutschland vs. Italien via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie Deutschland gegen Italien im Bilde bleiben. Denn: Damit informieren wir Euch zu allen spielrelevanten Ereignissen. Zu diesem Zweck bekommt Ihr Push-Nachrichten.

Die Partie Deutschland – Italien im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen