Estland vs. Deutschland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Wer zeigt / überträgt Estland vs. Deutschland heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation gibt es hier.

Pflichtspiel. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Estland. Das Duell der Gruppe C steigt am Sonntagabend in der estländischen Hauptstadt Tallinn. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Das DFB-Team will zur Europameisterschaft 2020. Dafür müssen gegen Estland drei Punkte her - ein Sieg ist Pflicht. Im Hinspiel stellte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Machtverhältnisse klar. Mit 8:0 siegte Deutschland vor heimischem Publikum gegen die Esten.

Auch im Rückspiel ist das deutsche Team natürlich wieder der Favorit. Nach dem 2:2 im Testspiel gegen Argentinien pocht DFB-Auswahl auf das einzige Pflichtspiel dieser Länderspielreise. Und die gute Nachricht: Die Personalsituation entspannt sich in der deutschen Nationalmannschaft. Marco Reus, Ilkay Gündogan und Timo Werner stehen allesamt wieder zur Verfügung.

Estland vs. : Ein souveräner Pflichtsieg der deutschen Elf? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr die EM-Qualifikation heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER, den Highlights bei DAZN und den Aufstellungen beider Teams.

Estland vs. Deutschland: Das EM-Qualifikationsspiel in der Übersicht

Duell Estland vs. Deutschland Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Sonntag, 13. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort A. Le Coq Arena (Tallinn, Estland) Zuschauer 15.000 Plätze

Estland vs. Deutschland heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wollt Ihr das EM-Qualifikationsspiel zwischen Estland und Deutschland heute live im TV verfolgen? Dann gibt es für Euch nur eine Möglichkeit. Diese Stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Vorab: Die Partie der deutschen Nationalmannschaft läuft live im Free-TV. Doch ARD und ZDF sowie Sport 1, Eurosport und Co. sind nicht für die Übertragung von Estland vs. Deutschland zuständig. Auch Bezahlsender Sky zeigt das EM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams nicht live im Pay-TV. Doch überträgt das Duell heute Abend live? Das erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

RTL zeigt / überträgt Estland vs. Deutschland heute live im Free-TV

RTL ist heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das DFB-Team live und in voller Länge verfolgen wollt. Der Privatsender hat sich die TV-Übertragungsrechte aller Quali-Spiele der deutschen Nationalmannschaft - egal, ob WM- oder EM-Qualifikation - für die nächsten Jahre gesichert. Also steht fest: RTL zeigt Estland vs. Deutschland heute live im Free-TV.

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr die Vorberichte im RTL-Programm am Sonntagabend genießen. Estland vs. Deutschland live im TV bei RTL - Alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation:

Estland vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Ihr wisst bereits, dass RTL für die TV-Übertragung des EM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft verantwortlich ist. Doch könnt Ihr Estland vs. Deutschland auch im LIVE-STREAM im Internet anschauen? Wenn ja: Wie und wo geht das? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

RTL zeigt / überträgt Estland vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL heute Eure erste und einzige Anlaufstelle. Nur der Privatsender zeigt Estland vs. Deutschland heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow.

TVnow ist der Online-Dienst von RTL. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS analog zum TV-Programm - so auch den Stream zum Deutschland-Spiel gegen Estland. Genau wie im TV beginnt auch der LIVE-STREAM bei TVnow um 20.15 Uhr mit den Vorberichten.

Doch Achtung: Die Nutzung von TVnow ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Online-Dienst. Dieses kostet monatlich 4,99 Euro. Die erste 30 Tage gibt's allerdings gratis. Mehr Informationen zum Abo bei TVnow findet Ihr auf der Website des Unternehmens. Oder Ihr schaut in der kostenlosen TVnow-App vorbei:

Zeigt / überträgt DAZN Estland vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge im Stream. Doch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gehören nicht dazu. Die Übertragungsrechte zu Estland vs. Deutschland liegen ausschließlich bei RTL. Dementsprechend zeigt DAZN das Duell des DFB-Teams nicht im LIVE-STREAM.

Stattdessen bekommt Ihr u.a. folgende Spiele im LIVE-STREAM bei DAZN:

Sonntag, 13.10.:

Montag, 14.10.:

Estland vs. Deutschland: So seht Ihr die Highlights

Konntet Ihr das EM-Qualifikationsspiel Estland vs. Deutschland weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Dann legen wir Euch Folgendes aber sowas von wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Estland vs. Deutschland bei DAZN!

Ihr wollt mitreden, wenn über die schönsten Treffer und die strittigsten Szenen gesprochen wird? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig. DAZN lädt Euch eine ausführliche Zusammenfassung der Partie des DFB-Teams auf die Plattform. Ab 0 Uhr stehen Euch die Highlights zu Estland vs. Deutschland bei DAZN zur Verfügung.

Das reicht Euch noch nicht aus? Dann aufgepasst. DAZN zeigt Euch das komplette Duell Estland vs. Deutschland im Re-Live. Ebenfalls ab 0 Uhr könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten des Deutschland-Spiels noch einmal reinziehen. Schaut mal vorbei!

Das reicht Euch immer noch nicht aus? Dann seid Ihr trotzdem bei DAZN genau richtig. Schließlich zeigt Euch der Streamingdienst nicht nur die Highlights und das Re-Live des Deutschland-Spiels. DAZN überträgt alle Spiele der EM-Qualifikation - ohne deutsche Beteiligung - live und in voller Länge. Zudem zeigt der Streamingdienst alle Highlights aller Spiele der EM-Quali bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff. Und das ganze sogar vier Wochen lang kostenlos.

Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem seht Ihr die EM-Qualifikation sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes kostenlos.

Und die Programmpalette bei DAZN ist bunt gemischt. Über 8.000 Livesport-Events zeigt der Streamingdienst jährlich live und in voller Länge. Seid Ihr absolute Fußball-Freaks? Dann ab zu DAZN! Champions League und Europa League. Serie A und Bundesliga. LaLiga und Ligue 1. All das und noch zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe mehr bekommt Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN!

Bock auf Spitzenfußball live bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Artikel wird unten fortgesetzt

Noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch einfach mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei:

Estland vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen Estland und Deutschland heute leider nicht live im TV bei RTL und auch nicht im LIVE-STREAM bei TVnow anschauen? Auf die Highlights bei DAZN wollt Ihr nicht warten? Dann aufgepasst. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Entscheidung, keinen Treffer und keine kritische Szene. Wir versorgen Euch 90 Minuten lang mit allen relevanten Informationen. Somit bleibt Ihr während der gesamten Partie zwischen Estland und Deutschland bestens informiert. Klickt Euch mal rein!

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Estland vs. Deutschland: Die Aufstellungen

Wer steht für die deutsche Nationalmannschaft in der Startformation? Mit welcher Anfangself beginnt Estland in der EM-Qualifikation? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 19.45 Uhr - verraten wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

Estland vs. Deutschland: Die Bilanz

ESTLAND 4 Duelle DEUTSCHLAND 0 Siege 4 0 Remis 0 4 Niederlagen 0 1 Tore 19

Estland vs. Deutschland: Die Tabelle der Gruppe C in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Niederlande 5 17:6 12 2. Deutschland 5 17:6 12 3. Nordirland 6 8:7 12 4. Weißrussland 6 3:10 3 5. Estland 6 2:18 0

Wer zeigt / überträgt Estland vs. Deutschland heute live? Die Übertragung der EM-Qualifikation in der Übersicht