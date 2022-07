Das Finale der Frauen-EM steht kurz bevor. Aber wie viele Zuschauer werden eigentlich vor Ort im Wembley-Stadion sein? GOAL liefert die Antworten.

Heute Abend (31. Juli 2022) um 18:00 Uhr ist es endlich soweit. Das Finale der Frauen-EM wird im Wembley-Stadion in London angepfiffen.

Gastgeber England empfängt dabei die deutsche Nationalelf. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg erkämpfte sich im Halbfinale einen 2:1-Sieg gegen Frankreich und steht verdient im Finale. Die Engländerinnen konnten mit einem 4:0-Sieg über Schweden im Halbfinale ein Ausrufezeichen setzen. 2013 stand Deutschland zuletzt in einem internationalen Finale. Damals konnte man Norwegen mit 1:0 schlagen und gewann die EM. Ob es heute auch wieder so kommt, zeigt sich dann ab 18:00 Uhr. Wir können uns auf alle Fälle auf eine Partie auf Augenhöhe freuen.

GOAL liefert Euch alle Infos über die Kapazitäten des Wembley-Stadions als Austragungsort des Finals der Frauen-EM.

Deutschland vs. England heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Deutschland vs. England Wettbewerb Frauen-EM / Finale Anpfiff 31. Juli - 18:00 Uhr Spielort Wembley-Stadion

Deutschland vs. England heute live: Wieviele Zuschauer sind beim EM-Finale der Frauen in Wembley?

Wie schon erwähnt findet das Finale der Frauen-EM im historischen Wembley-Stadion statt. Dort passen ca. 87.000 Zuschauer hinein, und die Arena ist völlig ausverkauft. Der größte Teil der Fans wird sicherlich der Gastgebermannschaft England zujubeln, aber auch einige Tausend deutsche Fans sind vor Ort in London am Start.

Die knapp 90.000 Fans würden auch den Rekord für die meisten Zuschauer bei einem Spiel einer Frauen-Mannschaft aufstellen. Aktuell liegt der Rekord noch bei 79.000 Zuschauern und stammt tatsächlich aus dem Jahr 1964.

Auch insgesamt gesehen waren bei einer EM der Frauen noch nie so viele Zuschauer zugegen wie dieses Jahr. Die UEFA berichtet, dass bereits vor dem Finale ca. 490.000 Zuschauer die Spiele der EM live vor Ort verfolgt haben. Rechnet man also die Kapazität des ausverkauften Wembley-Stadion noch hinzu, haben weit mehr als eine halbe Million Besucher die EM in England vor Ort verfolgt.

Deutschland vs. England heute live: Wo wir das Spiel eigentlich übertragen?

Die Partie zwischen Deutschland und England wird natürlich auch im deutschen Free-TV gezeigt. Verantwortlich für die Übertragung ist dabei der Sender ARD. Dort könnt Ihr die vollen 90 Minuten der Partie im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

Außerdem bietet die ARD auch einen LIVE-STREAM an, auf dem Ihr das Spiel sehen könnt. Dafür braucht Ihr dann nur ein internetfähiges Gerät. Auch der Streamingdienst DAZN zeigt das Endspiel live per STREAM. Mehr Infos zu DAZN gibt es im nächsten Abschnitt.

Die Frauen-EM, Bundesliga und Champions League live bei DAZN

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Hier könnt Ihr den besten Livesport im STREAM verfolgen. U.a. zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die französische, italienische und spanische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen der Champions League.

Aber auch Fans von anderen Sportarten kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Z.B. wird hier die NBA und NFL übertragen, genau wie Darts, Tennis, Kampf- oder Motorsport. Kostenlos ist das Zusehen allerdings leider nicht möglich. Um Zugriff auf die Inhalte von DAZN zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Das kostet Euch entweder 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Dann könnt Ihr aber uneingeschränkt alle Inhalte von DAZN sehen, von LaLiga bis zur NFL.

Mehr Infos zu DAZN: