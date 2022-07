Deutschland vs. England: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER – das Finale der Frauen-EM heute live

Heute steigt bei der Frauen-EM das Finale Deutschland vs. England. GOAL bietet Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Heute am Sonntag um 18.00 Uhr findet bei der Frauen-EM 2022 das Finale Deutschland vs. England statt. Dort kämpft die DFB-Auswahl gegen die Gastgeberinnen um den neunten Titel binnen elf Europameisterschaften. Der Fünfte und der Achte im FIFA-Ranking trafen im Februar aufeinander, wobei die Three Lionesses mit 3:1 gewannen.

Zahlreiche Fußball Spiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Anders als beim Arnold Clark Cup gewann die deutsche Nationalmannschaft bislang alle Partien bei der Frauen-EM 2022. Hierbei bezwang die Elf von Martina Voss-Tecklenburg zunächst in der Gruppe B Dänemark, Spanien und Finnland. Im Anschluss daran setzte sich die DFB-Auswahl zunächst im Viertelfinale gegen Österreich durch. Es folgte im Halbfinale am Mittwoch ein 2:1 gegen Frankreich, das Deutschland das erste Gegentor im Turnier zufügte.

England startete in der Gruppe A vor eigenem Publikum mit einem Arbeitssieg gegen Österreich ins Turnier. Danach bezwang die von der Niederländerin Sarina Wiegman trainierte Auswahl Norwegen und Nordirland mit einem Gesamtscore von 13:0. Nachdem sie im Viertelfinale Spanien nach der Verlängerung aus dem Turnier geworfen hatten, gelang am Dienstag ein 4:0 gegen Schweden.

Heute um 18.00 Uhr treffen im Finale der Frauen-EM Deutschland und England aufeinander. GOAL versorgt Euch vor der Begegnung im Londoner Wembley-Stadion mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Deutschland vs. England: Das Spiel bei der Frauen-EM auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. England Datum: Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr Stadion: Wembley-Stadion (London)

Deutschland gegen England heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels bei der Frauen-EM

Die Senderechte an der Frauen-EM berechtigten die ARD und das ZDF dazu, alle Partien ins Haus zu liefern. Das gilt selbstverständlich ebenfalls fürs Finale. Doch wie steht es um die Übertragung des Kräftemessens Deutschland vs. England im Free-TV?

Deutschland vs. England heute live bei der ARD im Free-TV

GOAL kann Euch hierzu erfreuliche Nachrichten übermitteln. Denn: Ihr könnt das Finale der Frauen-EM zwischen der deutschen Nationalmannschaft und dem englischen Nationalteam bei der ARD im Fernsehen mitverfolgen. Obendrein zeigt Euch der öffentlich-rechtliche Sender die Begegnung im Wembley-Stadion in HD. Die Sportschau beginnt die Vorberichterstattung um 17.30 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Moderation: Claus Lufen

Claus Lufen Kommentator: Bernd Schmelzer

Bernd Schmelzer Expertin: Nia Künzer

So könnt Ihr Deutschland – England bei DAZN sehen

Zusätzlich könnt Ihr Euch das Finale Deutschland gegen England bei DAZN ansehen. Denn: Der Bezahlanbieter hält ebenfalls die Senderechte an sämtlichen Begegnungen bei der Frauen-EM. In diesem Fall benötigt Ihr jedoch ein Abo. Hierbei könnt Ihr Jahres- und Monatsverträge abschließen. Da die beiden Optionen 24,99 Euro und 29,99 Euro kosten, profitiert Ihr bei einer Laufzeit von 365 Tagen von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier könnt Ihr Euch besser zu DAZN einlesen:

Der Abschluss erfolgt in Windeseile. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher Euer Eigen nennt, müsst Ihr ausschließlich die Gratis-App installieren. Zudem könnt Ihr Eure TV-Geräte mit einem Notebook oder PC vernetzen. Letzteres erfolgte mithilfe eines HDMI-Kabels. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Kernfakten zur Übertragung des Finales Deutschland vs. England bei DAZN:

Übertragungsbeginn: 17.40 Uhr

17.40 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Turid Knaak

Die Übertragung von Deutschland gegen England heute im LIVE-STREAM sehen

DAZN strahlt folgerichtig sein gesamtes Programm ebenso im LIVE-STREAM aus. Somit könnt Ihr bei einer geeigneten Internetverbindung das Endspiel Deutschland – England von überall aus mitverfolgen. Dafür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets. Zudem könnt ist Euch mit dem kostenlosen Live-Stream der ARD geholfen.

Zu Deutschland vs. England via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies hält Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS auf dem Laufenden. Damit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Ereignissen im Finale der Frauen-EM zwischen Deutschland und England. Hierfür bekommt Ihr von uns etwa Push-Mitteilungen.

Die Partie Deutschland – England im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Frauen-EM übertragen

Im Free-TV: ARD Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: ARD / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. England: Die Aufstellungen zur Frauen-EM

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.