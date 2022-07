Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Deutschland vs. England live im TV und STREAM

Das Finale der Frauen-EM steht an. Deutschland trifft auf England. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am 31. Juli 2022 ist es so weit. Das Endspiel der diesjährigen Frauen-EM steht an. Im Wembley-Stadion wird die Partie zwischen England und Deutschland um 18 Uhr angepfiffen.

Das letzte Mal, dass Deutschland in einem internationalen Finale stand, ist schon fast zehn Jahre her: 2013 konnte man damals die EM gewinnen. Danach folgte allerdings eine längere Durststrecke, die ehemals so dominante deutsche Frauen-Elf musste ihre Vormachtstellung begraben. Jetzt gibt es also die Chance, sich wieder ganz oben im internationalen Fußball festzusetzen. Dabei kommt es auch noch zum Klassiker gegen England, im Heimatland des Fußballs. Wer schließlich den Pokal in den Londoner Abendhimmel strecken darf, erfahren wir dann am 31. Juli ab 18 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Die Partie auf einen Blick

Begegnung England vs. Deutschland Wettbewerb Frauen-EM / Finale Anpfiff 31. Juli 2022 - 18 Uhr Spielort Wembley-Stadion (London)

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Wo läuft das Spiel im TV?

Natürlich könnt Ihr das Finale der EM der Frauen im TV verfolgen. Genauso wie alle bisherigen Partien mit deutscher Beteiligung wird auch das Endspiel gegen England im klassischen Fernsehen gezeigt.

Verantwortlich für die Übertragung ist dabei das ZDF. Dort beginnt die Vorberichterstattung am 31. Juli bereits um 17.05 Uhr. Moderiert wird das Ganze von Claus Lufen und der Expertin Nia Künzer. Zum Anpfiff um 18 Uhr übernimmt dann Bernd Schmelzer das Mikrofon.

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr neben der klassischen TV-Übertragung auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür stehen Euch dieses Mal sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten offen.

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Der LIVE-STREAM bei DAZN

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Hier könnt Ihr die größten Livesportevents der Welt im LIVE-STREAM sehen. Was heißt das aber jetzt denn konkret?

Bei DAZN seht Ihr alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die französische, italienische und spanische Liga, genauso wie den Großteil aller Champions-League-Partien. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL. Aber auch Fans von Darts, Tennis, Kampf- und Motorsport werden bei DAZN sicher fündig.

Umsonst ist das Ganze aber nicht. Um bei DAZN mitfiebern zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo und 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr am 31. Juli ab 17.40 Uhr die Vorberichte mit Kommentator Jan Platte und Expertin Turid Knaak verfolgen, bevor dann 20 Minuten später die Partie angepfiffen wird.

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Der LIVE-STREAM des ZDF

Die angesprochene zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, stellt der LIVE-STREAM des ZDF dar. Auch dort könnt Ihr die kompletten 90 oder 120 Minuten per STREAM verfolgen.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, denn das Beste am LIVE-STREAM im ZDF ist, dass dieser wie die TV-Übertragung völlig kostenlos ist. Ihr braucht also am 31. Juli um 18 Uhr nur auf diesen Link zu klicken und könnt schon das Finale live erleben.

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Das Spiel im LIVE-TICKER

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt das Finale der Frauen-EM? Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.