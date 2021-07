Olympia 2021: Aus für Deutschland nach Remis gegen Elfenbeinküste - der TICKER zum Nachlesen

Am letzten Gruppenspieltag bei Olympia 2021 kam es zum Spiel Deutschland vs. Elfenbeinküste. Goal begleitete die Partie am Mittwoch im LIVE-TICKER.

Die deutschen Fußballer haben das Viertelfinale der Olympischen Spiele verpasst. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz kam im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und schied als Dritter der Gruppe D aus.

Ein Eigentor von Benjamin Henrichs (67.) bedeutete letztlich das Aus, Eduard Löwens Treffer (73.) war wertlos. Nur ein Sieg hätte zum Einzug in die K.o.-Runde gereicht. 2016 in Rio hatte das DFB-Team noch die Silbermedaille gewonnen.

Deutschland vs. Elfenbeinküste 1:1 (0:0)

Deutschland vs. Elfenbeinküste Tore 0:1 Henrichs (Eigentor, 67.), 1:1 Löwen (73.) Aufstellung Deutschland Müller - Henrichs, Torunarigha, Uduokhai, Raum - Arnold (ab 46. Löwen), Maier (ab 78. Stach), Richter (ab 62. Teuchert), Kruse, Amiri (ab 88. Schlotterbeck) - Ache Aufstellung Elfenbeinküste Ira - Singo, Bailly, Dabila, Diallo - Doumbia (ab 56. Diallo), Keita, Kessie, Gradel - Kouame (ab 90.+4 Ouattara), Dao Gelbe Karten Kouame (1.), Keita (21.), Arnold (30.)

Deutschland vs. Elfenbeinküste im LIVE-TICKER zum Nachlesen

​Fazit | Das war es hier von Olympia 2021 und dem Spiel Deutschland vs. Elfenbeinküste. Hier findet Ihr eine Übersicht über den aktuellen Medaillenspiegel und hier einen Zeitplan.

Fazit | Am Ende machte sich auch der dünne Kader des deutschen Teams bemerkbar, im Spiel heute setze Bundestrainer Stefan Kuntz alle seine Feldspieler ein, die im Kader waren.

Fazit | Es hat am Ende nicht gereicht für das deutsche Team, ein 1:1 gegen die Elfenbeinküste war zu wenig, um in das Viertelfinale von Olympia 2021 einzuziehen. Im Parallelspiel besiegte Brasilien die Saudis mit 3:1 und ist damit Gruppensieger. Deutschland ist mit vier Punkten am Ende Dritter, das reicht bekanntermaßen nicht fürs Weiterkommen. Zwar war das DFB-Team die bessere Mannschaft, die Durchschlagskraft fehlte jedoch.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: ENDE

90.+5 | Das war's! Deutschland ist raus aus dem Olympischen Fußballturnier.

90.+4 | Die letzten Minute läuft.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

90.+3 | Ouattara kommt nochmal für Kouame.

90.+2 | Ecke für Deutschland! Aber auch die bringt nichts ein.

90. | Fünf Minuten beträgt der Zuschlag.

90. | Aber das ist auch kein klassisches Festsetzen in der gegnerischen Hälfte, obwohl der DFB unbedingt einen Treffer braucht.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

88. | Allerletzte Option: Schlotterbeck für Amiri.

86. | Aber die besseren Chancen haben die Afrikaner, das steht fest. Diallo geht in den Sechzehner, schießt aber dann einen deutschen Verteidiger ab.

85. | Fünf Minuten noch, kann das deutsche Team hier noch den Siegtreffer erzielen?

83. | Gradel ans Außennetz! Die Ivorer haben die besseren Chancen und könnten das Ding hier entscheiden. Gradel macht Uduokhai nass und scheitert aber dann mit seinem Linksschuss aus sechs Metern.

81. | Konter der Elfenbeinküste. Der Querpass von der linken Seite ist einen Tick zu weit, weswegen das deutsche Team wieder neu aufbauen kann.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

78. | Kuntz zieht seine dritte Option und bringt Stach für Maier.

77. | Super-Parade von Florian Müller, der einen Schuss vom Sechzehner aus dem rechten Eck taucht. Es ist nun alles offen!

75. | Und weiter geht es in Richtung Tor der Elfenbeinküste! Wieder versucht es Löwen nach einer Ecke - abgeblockt!

Tooooooooooor! Deutschland vs. Elfenbeinküste 1:1 | Torschütze: Löwen

73. | Tooooooooooooor für Deutschland! Löwen zirkelt einen 20-Meter-Freistoß aus zentraler Position über die Mauer und genau ins Eck. Ein sagenhafter Treffer, der den verdienten Ausgleich bedeutet.

70. | Das wäre die richtige Antwort gewesen: Teuchert taucht rechts im Sechzehner auf und zieht direkt ab. Seinen Rechtsschuss pariert Ira mit einer starken Fußabwehr.

67. | Ist das bitter für die deutsche Elf, die bis dato hinten fast nichts zugelassen hat. Nun braucht man zwei Tore, um das Olympia-Aus abzuwenden.

Tooooooooooor! Deutschland vs. Elfenbeinküste 0:1 | Torschütze: Henrichs (Eigentor)

67. | Tooooooor für die Elfenbeinküste! Was war das denn? Über rechts kommt das Leder nach einem Einwurf in den deutschen Sechzehner und wird dabei noch ein paar Mal abgefälscht bzw. verlängert. Am Ende spitzelt Dao das Leder am Fünfmeterraum im Grätschduell mit Henrichs in die kurze Ecke, Müller kann nichts tun.

65. | Das Kuntz-Team muss aufpassen, die Elfenbeinküste kommt zu besseren Abschlussaktionen. Kouame mit einem Kopfball direkt in die Arme von Müller.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

62. | Das war Richters letzte Aktion. Teuchert ist nun mit dabei.

61. | Amiris Ecke von rechts wird von Ira unzureichend geklärt. Der Nachschuss von Richter ist meilenweit drüber.

59. | Deutschland sucht weiter die Lücke. Aber die Elfenbeinküste gibt auch keinen Zentimeter nach.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

56. | Doumbia liegt wieder auf dem Boden. Deswegen wird er nun durch Diallo ersetzt.

55. | Das hat nun doch zwei Minuten gedauert, ehe wir uns wieder auf den Fußball konzentrieren können: Amiri versucht, Raum mit einem Steilpass zu bedienen. Leider etwas zu steil!

53. | Ein Spieler der Ivorer liegt auf dem Boden und wird mit Eisspray versorgt.

51. | Die deutsche Mannschaft geht mit viel Mut und Offensivpower in diese zweite Halbzeit! Ob sich das bald auszahlt?

48. | Dabila geht im Sechzehner mit der Schulter zum Ball, kurz wird ein Handelfmeter gefordert. Die Wiederholung zeigt aber schnell, dass alles regelgerecht war.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

46. | Der vorbelastete Arnold bleibt zur Pause in der Kabine, Kruse trägt die Binde und neu im Spiel ist Löwen.

46. | Das Spiel läuft wieder!

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 2. Halbzeit

Halbzeit | Das deutsche Olympia-Team von Trainer Stefan Kuntz hat eine gute erste Halbzeit im letzten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste gespielt. Mehr Ballbesitz und mehr klare Torchancen stehen auf meinem Notizzettel, doch davon kann man sich noch nicht viel kaufen. Denn: Mit einem Sieg steht man sicher in der nächsten Runde, bei allen anderen Ergebnissen braucht man ein entsprechendes Ergebnis im Parallelspiel zwischen Brasilien und Saudi-Arabien. Dort steht es zur Pause 1:1.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+2 | Pause hier bei Olympia 2021. Zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste steht es 0:0.

45.+1 | Die letzten fünf Minuten gehen ganz klar an die Elfenbeinküste, die besser ins Spiel zu kommen scheint.

45. | Zwei Minuten gibt es obendrauf.

44. | Maxi Arnold lebt schon wieder etwas gefährlich, der Kapitän hat schon Gelb und war nun schon zwei-, dreimal drauf und dran, eine weitere Verwarnung zu kassieren. Was das heißen würde, wissen wir.

42. | Auf der Gegenseite wird Ache mit einer Kopfballablage für Amiri zum Assistgeber, doch der Schuss des Leverkuseners wird über das Tor gelenkt. Der hätte vielleicht sogar gepasst.... Aber: Am Ende ist wieder ein Abseitspfiff mit von der Partie!

41. | Alles andere als ungefährlich! Die Afrikaner mal mit einer etwas längeren Ballbesitzphase, während welcher sie das deutsche Team in den eigenen Sechzehner drücken. Drei Flanken finden allerdings keinen Spieler, der das Leder auf das Tor von Flo Müller bringen könnte.

40. | Das Spiel trudelt der Halbzeit entgegen, Torchancen sind ein wenig zur Mangelware geworden. Deutschland lässt den Ball laufen, hat immer wieder einige schöne Passsequenzen in seinem Spiel.

37. | Die letzten fünf bis sieben Minuten lässt es der DFB wieder etwas ruhiger angehen... Raums Flanke von links faustet Ira aus der Gefahrenzone.

34. | Der Ausgleich für Saudi-Arabien. Aber ob das so bleibt?

33. | War das wichtig! Eine Hereingabe von links klärt Torunarigha in der Mitte in höchster Not - da wären zwei Ivorer einschussbereit gewesen...

32. | ZWISCHENSTAND: Brasilien führt im Parallelspiel mit 1:0 gegen Saudi-Arabien. Das bedeutet, dass dem DFB kein Remis reichen wird.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

30. | Gonzalez zückt Gelb für Arnold, der nach einem Ballverlust im Mittelfeld taktisch foult.

29. | Nach fast 30 Minuten lässt sich festhalten, dass die deutsche Mannschaft mit rund 60 Prozent Ballbesitz das spielbestimmende Team ist. Auch die Chancenanzahl sprechen für Arnold und Co. - doch natürlich muss man auch aufpassen.

26. | LATTE!! Kruse wird auf der linken Seite freigespielt und hat weit und breit keinen Gegenspieler. An der Grundlinie schaut der Unioner kurz hoch und chippt das Leder an den Fünfmeterraum. Dort schraubt sich Ache hoch und köpft - der Ball klatscht ans Alu. Schade!

24. | Auf der Gegenseite geht es dann mal über Kouame schnell, im Eins-gegen-Eins mit Torunarigha ist er fast vorbei und zieht ab. Drüber!

22. | So kann es gehen: Deutschland schnappt sich in der gegnerischen Hälfte den Ball und schaltet schnell um. Über Amiri und Kruse landet der Ball bei Richter, dessen Volley mit links aber nur zum Kullerball für Ira wird.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

21. | Kaum sag ich es: Der Unparteiische Leodan Gonzalez zückt Gelb für Keita.

20. | Der Schiedsrichter greift hier rigoros durch und pfeift schon ein wenig kleinlich. Dennoch gab es bisher nur eine Gelbe Karte - die nach zwölf Sekunden.

​18. | Henrichs mit einem weiten Ball zwischen den ballfernen Außenverteidiger und den etwas zu weit eingerückten Innenverteidiger. Dort kann Ache aber den Ball nicht ideal verarbeiten. Ball wieder bei den Afrikanern.

​16. | Aufpassen muss die Kuntz-Elf aber allemal. Denn die Ivorer sind flink und gut im Umschaltspiel. Maiers Kopfball an der Mittellinie führt fast dazu, dass die Deutschen in Bedrängnis geraten.

​13. | Jetzt führt Deutschland mal in der eigenen Hälfte den Ball - Durchschnaufen für die Elfenbeinküste...

11. | Weiter geht es mit dem deutschen Offensivfußball! Ira pariert den aus dem Zentrum abgefeuerten Abschluss von Richter. Und: Im Anschluss an die Ecke schießt Kruse knapp links vorbei.

10. | Super gespielt! Über links kombinieren sich Raum, Maier und Co. an die Grundlinie, ehe der Ball zurück an den Sechzehner gelegt wird. Der Abschluss aus dem Hinterhalt wird von einem Verteidiger der Ivorer aber mit einer brutalen Grätsche geblockt.

7. | Ache wird von Raum mit einer schönen Flanke von der linken Seite bedient. Doch der Kopfball des Offensivspielers landet neben und auch über dem Tor. Dennoch: Das DFB-Team will!

5. | Die deutsche Mannschaft hat vermehrt den Ball in diesen Anfangsminuten, es ist ein Abtasten.

2. | Und da ist die erste dicke Chance des Spiels - für das deutsche Team. Kruse steht nach einem Querschläger plötzlich 16 Meter vor dem Tor der Afrikaner, sein Rechtsschuss fliegt aber drüber. Außerdem hätte er - laut dem Schiedsrichter - im Abseits gestanden.

Deutschland vs. Elfenbeinküste jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

1. | Zwölf Sekunden hat es gedauert, ehe die erste Gelbe Karte der Partie verteilt wird. Kouame mit einem zu heftigen Ellbogeneinsatz gegen Torunarigha.

1. | Los geht's!

Deutschland vs. Elfenbeinküste JETZT im LIVE-TICKER: Anpfiff

​Vor Beginn | Die beiden Mannschaften betreten den Rasen und stimmen leidenschaftlich ihre Nationalhymnen an.

​Vor Beginn | Das Wetter hier im Stadion ist nicht gerade ideal. Es regnet und warm sieht es nicht gerade aus...

​Vor Beginn | In rund 15 Minuten geht es hier los.Der Countdown in Rifu (Japan) läuft.

Vor Beginn | Nun stellt sich aber im letzten Gruppenspiel die Frage, ob die Deutschen nach der Vorrunde nach Hause fliegen oder ob man weiter von Olympia-Gold träumen darf?

Vor Beginn | Nach dem Erfolg über die Saudis war die Stimmung beim deutschen Team durchaus gut. Denn: Nach Brasilien war die Sorge bereits groß, dass man früh die Segel streichen muss.

Vor Beginn | Bislang haben die dünn besetzten Deutschen drei Punkte geholt, ein Sieg gegen Saudi-Arabien steht zu Buche. Davor gab es die bittere 2:4-Niederlage gegen Brasilien. Aktuell steht man also auf Platz drei der Gruppe.

Vor Beginn | Es geht um viel für das deutsche Team. Bei einem Sieg stehen Max Kruse und Co. sicher in der nächsten Runde, aber gegenteilig sieht es genau anders aus: Das wäre das Aus für die Mannschaft von Stefan Kuntz.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum dritten Spieltag bei Olympia zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste.

Deutschland vs. Elfenbeinküste JETZT im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung von Deutschland:

Müller - Henrichs, Torunarigha, Uduokhai, Raum - Arnold, Maier, Richter, Kruse, Amiri - Ache

Elfenbeinküste - die Aufstellung:

Ira - Singo, Bailly, Dabila, Diallo - Doumbia, Keita, Kessie, Gradel - Kouame, Dao

Deutschland vs. Elfenbeinküste live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland vs. Elfenbeinküste heute ... ... im TV ZDF / Eurosport ... im LIVE-STREAM ZDF / Eurosport / DAZN ... LIVE-TICKER Goal (in diesem Artikel)

Bei Olympia gibt es heute den dritten und damit entscheidenden Gruppen-Spieltag. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Deutschland vs. Elfenbeinküste im LIVE-TICKER: Der Spielplan der Gruppe bei Olympia

Heim Auswärts Ergebnis Elfenbeinküste Saudi-Arabien 2:1 Brasilien Deutschland 4:2 Brasilien Elfenbeinküste 0:0 Saudi-Arabien Deutschland 2:3 Deutschland Elfenbeinküste -:- Saudi-Arabien Brasilien -:-

Deutschland vs. Elfenbeinküste im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Zumindest Japans Jugend hat den Glauben an Stefan Kuntz und die deutschen Fußballer noch nicht verloren. "Gewinnen Sie und kommen Sie zurück nach Yokohama", stand auf Deutsch auf einem Plakat, das zwei kleine Jungen vor dem "Finale" gegen die Elfenbeinküste für das DFB-Team gepinselt hatten. Als Kuntz die Aufmunterung sah, posierte er mit den Kindern und nach oben gerecktem Daumen für ein Foto.

Das Problem: Um tatsächlich noch einmal in Yokohama zu spielen, müssten Kuntz und Co. schon das Endspiel erreichen. Bis dahin ist es nach zwei mäßigen Auftritten gegen Brasilien (2:4) und Saudi-Arabien (3:2) aber ein langer Weg, der schon am Mittwoch (10 Uhr) enden könnte: Im letzten Gruppenspiel zählt in Miyagi nur ein Sieg, um das Viertelfinale zu erreichen und das Aus zu verhindern.

Zwar könnte auch ein Remis reichen, wenn Brasilien zeitgleich hoch gegen Saudi-Arabien verliert. Weil das aber nahezu ausgeschlossen ist, muss Kuntz erst gar nicht groß rechnen. "Wir wissen genau, was wir erreichen müssen. Bei einem Sieg sind wir weiter", sagte der Europameister von 1996. Weil 400 Kilometer nördlich von Tokio sogar ein paar Zuschauer zugelassen sind, könnte im Miyagi Stadium endlich auch ein bisschen olympisches Flair aufkommen.

Schwieriger wird für Kuntz das Personal-Puzzle, nach der Roten Karte gegen Amos Pieper stehen ihm erneut nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Zuletzt hatte sich sogar Torhüter Sven Brodersen für einen Einsatz im Feld bereit gemacht. Ex-Nationalspieler Matthias Sammer erinnerte das an die EM 1996. "Da bekam Oliver Kahn auch eine Rückennummer. Man sieht, man kann auch mit weniger Spielern einen Titel gewinnen", sagte der Amazon-Experte.

Leicht wird die Aufgabe nicht. Die Ivorer mit ihren Stars Franck Kessie (AC Mailand) und Eric Bailly (Manchester United) sind nach den Auftritten gegen Saudi-Arabien (2:1) und Brasilien (0:0) noch ungeschlagen. "Sie haben ihre Stärken im Zentrum, vor allem durch Franck Kessie. Zudem müssen wir auf die schnellen Außenspieler aufpassen", sagte Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg.

Der Sieg in Unterzahl gegen die Saudis hat zumindest den Teamgeist noch einmal gestärkt. "Jetzt fängt das Turnier erst richtig an", sagte Ragnar Ache von Eintracht Frankfurt, der ebenso wie Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) schon zwei Turniertore auf dem Konto hat. Sollte das DFB-Team weiterkommen, könnte allerdings in Spanien oder Argentinien ein dicker Brocken warten.

Ein wenig Sorgen bereitet indes noch das Wetter. Zwar macht der viel diskutierte Taifun einen Bogen um Tokio, doch nun steuert das Unwetter unter anderem auf Miyagi zu. Sogar eine Verschiebung des Spiels wurde kurz diskutiert. "Wenn da etwas passieren sollte, werden wir richtig darauf reagieren", sagte Kuntz. Er bleibt ruhig. Zumindest bis zum Anstoß.

Deutschland vs. Elfenbeinküste JETZT im LIVE-TICKER: Gruppe D bei Olympia in Tokio

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Brasilien 2 1 1 0 4:2 +2 4 2 Elfenbeinküste 2 1 1 0 2:1 +1 4 3 Deutschland 2 1 0 1 5:6 -1 3 4 Saudi-Arabien 2 0 0 2 3:5 -2 0

Deutschland vs. Elfenbeinküste JETZT im LIVE-TICKER: Das Olympia-Duell im Überblick