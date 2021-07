Olympia 2021 live: Deutschland vs. Elfenbeinküste - das letzte Spiel der Gruppenphase im TV und LIVE-STREAM

Das letzte Gruppenspiel für die deutsche Elf bei Olympia 2021 steht an. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am 28.07. um 10 Uhr deutscher Zeit trifft die DFB-Auswahl von Stefan Kuntz im letzten Gruppenspiel der Olympischen Spiele 2021 auf die Elfenbeinküste.

Und dabei handelt es sich schon um das erste kleine Finale für die deutsche Elf. Nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Brasilien und dem knappen 3:2 Sieg gegen Saudi-Arabien entscheidet die Begegnung gegen die Elfenbeinküste jetzt über das Weiterkommen. Und unterschätzen sollte man die Mannschaft aus Westafrika dabei nicht, gegen Brasilien konnten sich die Elefanten ein 0:0 erkämpfen, und gegen Saudi-Arabien gewann man 2:1. Die deutsche Nationalmannschaft muss also alles geben, um nicht nach diesem Spiel schon die Koffer packen zu müssen.

Hier bei Goal erfahrt ihr alles zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Elfenbeinküste im TV und LIVE-STREAM.

Olympia 2021 live: Deutschland vs. Elfenbeinküste - Das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Elfenbeinküste Wettbewerb Olympia 2021 Anpfiff 28.07. - 10 Uhr (deutsche Zeit) Spielort Miyagi Stadion - Rifu (Japan)

Olympia 2021 live: Deutschland vs. Elfenbeinküste - wo läuft das Spiel im TV?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird in voller Länge im TV gezeigt. Verantwortlich für die Übertragung ist dabei das ZDF, das den ganzen Tag aus Japan berichtet. Anstoß ist wie oben beschrieben um 10 Uhr deutscher Zeit, und ab dann könnt ihr die vollen 90 Minuten des Spiels im Free-TV verfolgen.

Olympia 2021 live: Deutschland vs. Elfenbeinküste - gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Natürlich könnt ihr Deutschland vs. Elfenbeinküste auch im LIVE-STREAM verfolgen. Wir zeigen euch, wie und wo das geht.

Deutschland vs. Elfenbeinküste: Der LIVE-STREAM des ZDF

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet das ZDF natürlich auch einen LIVE-STREAM an, mit dem ihr das ganze Spiel sehen könnt. Dieser ist ebenfalls kostenlos und einfach über diesen Link abrufbar. Angepfiffen wird das Spiel hier natürlich ebenfalls um 10 Uhr.

Deutschland vs. Elfenbeinküste: LIVE-STREAM bei DAZN

Auch DAZN zeigt einen Großteil von Olympia 2021 im LIVE-STREAM. So natürlich auch die Begegnung zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste. Dabei handelt es sich allerdings um eine Konferenz-Schaltung, das heißt, ihr werdet nicht die ganzen 90 Minuten zu sehen bekommen. Zwischendrin wird DAZN immer wieder auf andere Sportarten umschalten, falls es bei diesen gerade spannend wird. Wie genau DAZN funktioniert und was das Ganze kostet erfahrt, ihr im Abschnitt weiter unten.

Deutschland vs. Elfenbeinküste: Das Spiel im Eurosport LIVE-STREAM

Auch Eurosport überträgt eine Konferenz-Schaltung zu Olympia im LIVE-STREAM. Dabei hat man sich mit der Plattform Joyn zusammengeschlossen, die euch den Eurosport LIVE-STREAM kostenlos auf ihrer Seite anbietet. Das Spiel könnt ihr also auch dort verfolgen, allerdings wie oben bei DAZN schon beschrieben, nur in einer Konferenz. In manchen Momenten werdet ihr dort also auch andere Olympia-Disziplinen zu sehen bekommen.

Olympia 2021 live: Deutschland vs. Elfenbeinküste - wie kommt die DFB-Auswahl weiter?

Wie oben schon bemerkt, muss die DFB-Elf heute abliefern, wenn sie weiter bei Olympia dabei sein will. Kurz gesagt, wenn Deutschland heute gegen die Elfenbeinküste gewinnt, steht das Team sicher im Viertelfinale, egal, wie die Begegnung zwischen Brasilien und Saudi-Arabien ausgeht. Spielt man nur unentschieden, muss man auf Saudi-Arabien hoffen.

Verliert Brasilien mit mindestens vier Toren Unterschied, ist man trotzdem weiter. Trennen sich Brasilien und Saudi-Arabien unentschieden oder gewinnt das Team aus Südamerika, ist Deutschland sicher raus, wenn man gegen die Elfenbeinküste nicht gewinnt. Im Idealfall sollte die DFB-Elf die Partie gegen die Mannschaft aus Westafrika also gewinnen, dann steht man wie beschrieben sicher in der nächsten Runde.

Olympia 2021 live: Deutschland vs. Elfenbeinküste - die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Teams bekanntgegeben worden sind, könnt ihr sie hier finden.