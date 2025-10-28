Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Halbfinal-Rückspiel der Nations League auf Frankreich. Nachdem das Team von Bundestrainer Christian Wück das Hinspiel zu Hause mit 1:0 gewinnen konnte, wird das zweite Duell am heutigen Dienstag, den 28. Oktober, im Stade Michel d'Ornano (Caen) in Frankreich bestritten. Um 21.10 Uhr geht es los.

GOAL verrät Euch, ob das Spiel bei ARD oder ZDF übertragen wird.

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen?

Während beim Hinspiel vergangene Woche noch die ARD die Übertragung übernommen hatte, zeigt heute das ZDF das Rückspiel. Damit wird erneut eine Free-TV-Übertragung geboten. Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Parallel dazu wird auf zdf.de sowie in der Mediathek ein kostenloser Livestream angeboten.

Anstoßzeit Frankreich gegen Deutschland

Frankreich vs. Deutschland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen? News über Frankreich

Für die Französinnen war die 0:1-Niederlage im Hinspiel die erste im laufenden Wettbewerb. Zuvor hatten sie alle sechs Gruppenspiele souverän für sich entschieden.

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen? News über Deutschland

Das DFB-Team muss heute auf Linda Dallmann verzichten. Die Münchnerin fehlt krankheitsbedingt und ist nicht mit nach Caen gereist. Bundestrainer Wück entschied sich gegen eine Nachnominierung.

Form

Bilanz direkte Duelle

Frankreich vs Deutschland: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.