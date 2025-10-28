Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoFrankreich
Stade Michel d'Ornano
team-logoDeutschland
Marko Brkic

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen?

Frankreich und Deutschland bestreiten das Halbfinal-Rückspiel in der Nations League. Wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Halbfinal-Rückspiel der Nations League auf Frankreich. Nachdem das Team von Bundestrainer Christian Wück das Hinspiel zu Hause mit 1:0 gewinnen konnte, wird das zweite Duell am heutigen Dienstag, den 28. Oktober, im Stade Michel d'Ornano (Caen) in Frankreich bestritten. Um 21.10 Uhr geht es los.

GOAL verrät Euch, ob das Spiel bei ARD oder ZDF übertragen wird.

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen?

zdf.deHier live sehen!

Während beim Hinspiel vergangene Woche noch die ARD die Übertragung übernommen hatte, zeigt heute das ZDF das Rückspiel. Damit wird erneut eine Free-TV-Übertragung geboten. Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Parallel dazu wird auf zdf.de sowie in der Mediathek ein kostenloser Livestream angeboten.

Anstoßzeit Frankreich gegen Deutschland

crest
UEFA Nations League A - UEFA Women's Nations League A Championship Playoff
Stade Michel d'Ornano

Frankreich vs. Deutschland: Aufstellungen

Frankreich vs Deutschland Aufstellungen

FrankreichHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestDEU
16
P. Peyraud-Magnin
2
Maëlle Lakrar
19
G. Mbock Bathy Nka
13
S. Bacha
5
Élisa de Almeida
6
O. Jean-Francois
8
G. Geyoro
7
S. Karchaoui
9
M. Malard
17
S. Baltimore
20
D. Cascarino
1
S. Johannes
5
J. Minge
7
G. Gwinn
23
Camilla Küver
17
F. Kett
20
Elisa Senß
22
J. Brand
19
Klara Bühl
9
Sjoeke Nüsken
13
C. Wamser
16
N. Anyomi

4-2-3-1

DEUAway team crest

FRA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Bonadei

DEU
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Christian Wück

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen? News über Frankreich

Für die Französinnen war die 0:1-Niederlage im Hinspiel die erste im laufenden Wettbewerb. Zuvor hatten sie alle sechs Gruppenspiele souverän für sich entschieden.

UEFA Nations League A
Deutschland crest
Deutschland
DEU
Spanien crest
Spanien
SPA
UEFA Nations League A
Frankreich crest
Frankreich
FRA
Schweden crest
Schweden
SWE

Deutschland (DFB) bei Frankreich heute live im Free TV und Live Stream: Wird die Nations League der Frauen bei ARD oder ZDF gezeigt / übertragen? News über Deutschland

Das DFB-Team muss heute auf Linda Dallmann verzichten. Die Münchnerin fehlt krankheitsbedingt und ist nicht mit nach Caen gereist. Bundestrainer Wück entschied sich gegen eine Nachnominierung.

Form

FRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

DEU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FRA

Letzte 5 Spiele

DEU

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

3

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Frankreich vs Deutschland: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung
0