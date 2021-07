Deutschland verliert gegen Brasilien: Das Duell bei Olympia im TICKER zum Nachlesen

Am ersten Spieltag des Fußball-Turniers bei Olympia unterlag Deutschland Brasilien. Hier gibt es das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Die deutschen Fußballer sind mit einer Niederlage gegen Brasilien in die Olympischen Spiele gestartet. In der Neuauflage des verlorenen Endspiels von 2016 verlor das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz mit 2:4 (0:3) und steht nun im Kampf um das Viertelfinale bereits unter Druck.

Der überragende Richarlison (7./22./30.) und Leverkusens Paulinho (90.+4) sorgten in Yokohama für die Niederlage der deutschen Mannschaft. Bayer Leverkusens Nadiem Amiri (57.) und Ragnar Ache (83.) brachten das DFB-Team heran, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kapitän Maximilian Arnold (63./VfL Wolfsburg) etwa eine halbe Stunde in Unterzahl bestreiten musste.

Im zweiten Gruppenspiel geht es am Sonntag ebenfalls in Yokohama gegen Saudi-Arabien, drei Tage später gegen die Elfenbeinküste. Das direkte Duell der beiden gewannen die Afrikaner am Donnerstag mit 2:1 (1:1). Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Runde der letzten acht Mannschaften.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER

Deutschland - Brasilien 2:4 Tore 0:1, 0:2, 0:3 Richarlison (7., 22., 30.), 1:3 Amiri (56.), 2:3 Ache (83.), 2:4 Paulinho (90.+4) Aufstellung Deutschland Müller - Henrichs, Uduokhai, Pieper (46. Torunarigha), Raum - Maier, Arnold, Stach (80. Schlotterbeck) - Richter (68. Löwen), Kruse (68. Ache), Amiri (73) Aufstellung Brasilien Santos - Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Antony (73. Paulinho), Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Claudinho (64. Malcom) - Matheus Cunha, Richarlison (73. Reinier) Gelbe Karten Pieper (26.), Arnold (35.), Uduokhai (57.), Stach (58.), Henrichs (86.), Torunarigha (87.) - Douglas Luiz (83.) Gelb-Rote Karte Arnold (62.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Fazit | Deutschland verliert völlig verdient den Olympia-Auftakt 2:4 gegen Brasilien. Zwar wurde es zum Schluss in Unterzahl sogar noch einmal spannend, aber eine wirkliche Chance zum Ausgleich hatte die Kuntz-Truppe nicht. Sie darf sich bei den Brasilianer bedanken, dass die mit ihren Chancen äußerst großzügig umgingen und dass vor allem Cunha in schöner Regelmäßigkeit beste Gelegenheiten liegen ließ. Die deutsche Abwehrkette dürfte dem Trainer große Sorgen bereiten, denn sie leistete sich viele Fehler und Patzer. Außerdem wirkten die Spieler nach der kurzen Vorbereitung alles andere als frisch. In drei Tagen haben sie nun die Chance, gegen Saudi-Arabien alles besser zu machen.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+4 | Das ist die Entscheidung! Der Konter läuft über Paulinho, der dreht auf und schweißt den Ball oben rechts platziert rein.

TOOOR! Deutschland - Brasilien 2:4 | Torschütze: Paulinho

90.+3 | Das DFB-Team kommt nicht nach vorne - und hinten lässt Brasilien eine weitere Möglichkeit durch Cunha liegen.

90. | Fünf Minuten Nachspielzeit hat das DFB-Team noch.

89. | Deutschland arbeitet sich nach vorne, aber noch fehlt die große Chance - oder sogar nur eine kleine.

87. | Torunarigha hält Malcom beim Sprint fest. Schon wieder Gelb!

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

86. | Henrichs grätscht gegen Bruno Guimaraes, trifft den Ball und dann noch den Brasilianer. Das gibt wieder Gelb vom kleinlichen Schiedsrichter.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

83. | Geht hier noch was? Raum flankt perfekt von links und in der Mitte steht Ache in der Luft und köpft aus fünf Metern ein. Nur noch 2:3!

TOOOR! Deutschland - Brasilien 2:3 | Torschütze: Ache

83. | Teuchert zieht mal ein Solo an und geht an mehreren Brasilianern vorbei. Douglas Luiz stoppt ihn hart - und sieht dafür Gelb.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

80. | Letzter Wechsel beim DFB-Team: Schlotterbeck kommt für Stach.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: WECHSEL

78. | Brasilien verwaltet den Vorsprung jetzt ohne größere Probleme. Deutschland versucht es, aber bei einigen ist der Tank schon ganz schön leer.

75. | Maier mit dem schweren Patzer im Abwehrdrittel. Bruno Guimaraes schießt und Müller wehrt ganz stark unten links ab. Am DFB-Keeper liegt's mit Sicherheit nicht.

73. | Beim DFB-Team bringt Kuntz noch einmal mit Teuchert für Amiri einen neuen Spieler für die Offensive. Auch die Brasilianer tauschen vorne aus: Paulinho und Reinier sind für den starken Antony und den überragenden Richarlison nun mit dabei.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: WECHSEL

68. | Ache und Löwen müssen jetzt in der Offensive für etwas mehr Wirbel sorgen, als es Richter und Kruse bislang gemacht haben. Jedenfalls in der Theorie.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: WECHSEL

67. | Mit einem Mann mehr kontrolliert Brasilien den Ball und schiebt sich das Spielgerät locker zu. Deutschland muss viel laufen - aber nur hinterher.

64. | Der ehemalige Barca-Spieler Malcom ist jetzt für Claudinho bei Brasilien dabei.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: WECHSEL

62. | Arnold stellt sich dem durchstartenden Dani Alves in den Weg. Beide prallen zusammen und haben Schmerzen. Der Schiedsrichter gibt dem DFB-Kapitän Gelb - es ist seine zweite und damit Gelb-Rot. Bitter war dabei vor allem die erste Gelbe, die doch arg hart war.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELB-ROTE KARTE

58. | Richarlison ist wieder nur unfair zu stoppen. Stach packt die Grätsche aus, trifft aber nur den Brasilianer. Geht völlig in Ordnung.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

57. | Uduokhai geht in einen 50:50-Zweikampf und bleibt genauso wieder Brasilianer liegen. Die Karte kassiert aber der DFB-Verteidiger. Nicht nachvollziehbar.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

56. | Ein abgefälschter Ball landet bei Amiri, der 18 Meter vor dem Tor die Kugel direkt als Dropkick nimmt. Er trifft sie nicht voll, aber weil Brasiliens Keeper Santos gar nicht gut aussieht, schlägt sie ein.

TOOOR! Deutschland - Brasilien 1:3 | Torschütze: Amiri

54. | Cunha flankt von rechts und Claudinho geht bei seinem Abschluss volles Risiko und verzieht die Direktabnahme völlig. Aber wieder ein Abschluss für Brasilien.

52. | Cunha! Das muss jetzt aber das 4:0 sein. Der Hertha-Spieler ist - schon wieder - frei durch und schießt. Wieder genau auf Müller. Es geht schon wieder so los wie in der ersten Hälfte. Die Unsicherheit in der DFB-Abwehr ist immer noch da.

51. | Mal wieder ein Brasilien-Konter: Antony zieht ab, aber ein deutscher Abwehrspieler fälscht das Ding noch ab, sodass Müller locker zufassen kann.

49. | Raum bringt eine Flanke von links rein, Uduokhai köpft drüber, hat sich dabei aber auch aufgestützt. Freistoß für Brasilien.

46. | Richter versucht es aus der Distanz, aber der Schuss rutscht ihm leicht nach rechts ab.

46. | Für den neben sich stehenden Pieper ist jetzt Torunarigha drin.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | Puh, gar nicht gut aus deutscher Sicht. Nach vorne geht ganz wenig, es war keine hundertprozentige Chance dabei. Und hinten geht es drunter und drüber, wenn die Brasilianer mit Schwung kommen. Die Abwehrreihe leistet sich unerklärliche Fehler, ist nicht dicht genug dran und kommt nicht hinterher, wenn Richarlison und Cunha den Turbo anschmeißen. Mit dem Ergebnis ist das DFB-Team noch gut bedient, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Nach einer Wende oder sogar nur einem Ehrentreffer sieht es aktuell nicht aus.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+4 | Kruse versucht es im Angriffsdrittel mit der Hacke - aber nach dem Fehlpass läuft der Brasilien-Konter. Cunha läuft der Abwehrreihe wieder ganz einfach weg, sein Abschluss geht aber am Tor vorbei.

45.+2 | Cunha tritt an - und Müller hält den harten Versuch nach links ganz stark!

45.+1 | Freistoß für die Brasilianer - und Cunha köpft Henrichs aus einem halben Meter an den Arm. Es gibt zum Entsetzen der Deutschen einen Elfmeter.

45. | Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

42. | Deutschland hat inzwischen umgestellt und versucht es mit einer Dreierkette: Stach ist aus dem Mittelfeld zwischen die Innenverteidiger zurückgerückt.

40. | Es gibt noch eine zweite Ecke, aber beide Male klärt Brasilien, ohne dass Deutschland zum Abschluss kommt.

39. | Wenn beim DFB etwas nach vorne geht, dann über links mit Amiri und Raum. Es gibt die erste Ecke für das Kuntz-Team.

37. | Nach einer längeren Behandlung geht es für den Dreifach-Torschützen weiter, Arnold hat sich entschuldigt.

35. | Arnold rasselt mit Richarlison im Mittelfeld zusammen. Der Brasilianer schreit auf - und der DFB-Kapitän kassiert eine Gelbe Karte, weil er dem Brasilianer nach dem Duell unabsichtlich auf das Bein steigt.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

33. | Schon wieder Richarlison - und das hätte sein viertes Tor werden können. Das alte Lied: Schlimmer Fehler der Deutschen, Richarlison in der Mitte frei, doch er wartet zu lange und verzieht dann links am Tor vorbei.

30. | Wieder das Umschalten der Brasilianer - und wieder keine Überzahl für das DFB-Team in der Defensive. Das 3:3 spielt die Selecao locker aus, Richarlison ist auf links frei und er zirkelt mit dem rechten Fuß die Kugel unten rechts zum 3:0 rein.

TOOOR! Deutschland - Brasilien 0:3 | Torschütze: Richarlison

29. | Mal eine längere Ballbesitzphase für Deutschland, aber der Abwehr bringt das keine Sicherheit: Arg wacklig, was die Defensive bislang anbietet.

26. | Langer Ball der Brasilianer nach vorne: Pieper ist wieder zu spät und hält Richarlison fest. Mit der Gelben Karte kann der Bielefelder hervorragend leben, denn man hätte auch Argumente finden können, um das Ganze als Notbremse zu bewerten.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

25. | Der erste deutsche Abschluss im Strafraum: Amiri ist auf links frei, zieht nach innen und dann ab. Sein Flachschuss ist zu zentral und damit für den Brasilien-Keeper kein Problem.

22. | Wieder viel zu einfach! Diesmal geht es über links, wo beim DFB Rechtsverteidiger Henrichs fehlt. Arnold kann die Flanke nicht verhindern und in der Mitte köpft Richarlison locker mit Anlauf aus fünf Metern ein.

TOOOR! Deutschland - Brasilien 0:2 | Torschütze: Richarlison

22. | Das Torschussverhältnis ist 6:1 für Brasilien - und der eine deutsche Versuch von Arnold blieb schon in der Freistoßmauer hängen.

20. | Das sieht hinten gar nicht gut aus beim DFB-Team: Individuelle Fehler und beim Umschalten sind die Brasilianer oft in Gleich- oder sogar Überzahl.

19. | Nächster Abschluss der Brasilianer: Matheus Cunha zieht aus 20 Metern ab, Müller hat ihn sicher.

15. | Riesen-Dusel für Deutschland! Wieder ein schlimmer Fehler in der Abwehr! Pieper mit der viel zu kurzen Kopfballrückgabe und Richarlison ist schon wieder durch. Keeper Müller hält den Brasilianer dann auf, den nächsten Versuch blockt Pieper. Doch es geht weiter: Claudinho darf auch nochmal und scheitert mit seinem Flachschuss an Müller.

14. | Der erste Freistoß in zentraler Position für Deutschland: Maxi Arnold tritt an und nagelt den Ball aus 28 Metern in die Mauer.

12. | Immerhin jetzt mal ein Zweikampf, den Deutschland gewinnt: Pieper räumt Richarlison an der Seitenauslinie ab, Ball gespielt, Einwurf für die Selecao.

10. | Die Führung geht schon jetzt in Ordnung. Das DFB-Team ist noch gar nicht im Spiel, Brasilien lässt den Ball und die Deutschen laufen.

7. | Ein Steilpass von Antony überrascht Pieper völlig, der sich falsch herum dreht und dann nicht mehr hinter Richarlison her kommt. Den ersten Versuch wehrt Müller mit den Fäusten ab - allerdings wieder genau zurück zu Richarlison, der den Ball dann ins leere Tor drückt.

TOOOR! Deutschland - Brasilien 0:1 | Torschütze: Richarlison

5. | Schlimmer Ballverlust von Stach im Mittelfeld, der brasilianische Konter läuft. Matheus Cunha ist durch und schließt ab, Müller wehrt die Kugel zur Ecke ab. Gute Chance!

4. | Brasilien presst hoch, aber die deutsche Abwehr lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Ball wird aber noch nicht kontrolliert ins Mittelfeld durchgesteckt.

2. | Die ersten beiden gefährlichen Hereingaben der Brasilianer kommen in den Sechzehner: Einer fehlt die Präzision, bei der anderen ist Florian Müller mit einer Faustabwehr zur Stelle.

1. | Das Spiel läuft!

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Mannschaften stehen auf dem Feld, es laufen die Nationalhymnen

Vor Beginn | Von den Namen her sind die Brasilianer mit Spielern wie Dani Alves oder Richarlison besser besetzt, aber Deutschland will das als echte Einheit wettmachen. Nur 15 Feldspieler sind in Japan mit dabei, das Wechselkontingent kann DFB-Coach Kuntz also nur voll ausschöpfen, wenn er den Keeper tauscht.

Vor Beginn | Es ist gleich ein Hammer-Auftakt, der auf das Team von Trainer Stefan Kuntz wartet: Mit Brasilien steht der DFB-Mannschaft der Olympiasieger aus Rio gegenüber. Damals siegte die Selecao im Finale mit 2:1 - gegen Deutschland.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung des 1. Spieltags in Gruppe D des olympischen Fußballturniers zwischen Deutschland und Brasilien.

Deutschland vs. Brasilien: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Müller - Henrichs, Uduokhai, Pieper, Raum - Maier, Arnold, Stach - Richter, Kruse, Amiri

Brasilien setzt auf folgende Aufstellung:

Santos - Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Antony, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Claudinho - Matheus Cunha, Richarlison

FALTA POUCO! A #SeleçãoOlímpica está escalada para enfrentar a Alemanha na estreia dos Jogos de Tóquio! Vamos pra cima em busca da vitória, Brasil! 🏅🇧🇷



🇧🇷 x 🇩🇪 | Hoje - 08h30 pic.twitter.com/5XVWMQJDss — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 22, 2021

Deutschland vs. Brasilien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland vs. Brasilien heute ... ... im TV ARD, Eurosport1 ... im LIVE-STREAM ARD, Eurosport, DAZN ... LIVE-TICKER Goal

Bei Olympia wird heute der 1. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und Brasilien heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Das legendäre 7:1 spielt für Stefan Kuntz keine Rolle mehr, das WM-Finale 2002 an gleicher Stelle ebenfalls nicht: Wenn die deutschen Fußballer am Donnerstag mit dem Klassiker gegen Brasilien in das Abenteuer Olympia starten, zählt nur noch der Kampf um Gold. "Wir werden den Jungs keine Tore oder Szenen von damals zeigen. Da sind wir etwas unromantischer", sagte Kuntz am Mittwoch in Yokohama.

Das Hier und Jetzt ist schließlich spannend genug. "Direkt im ersten Spiel so ein Kracher - da ist jeder Fußballer heiß drauf", sagte Nadiem Amiri. Beim Austausch mit seinem Klubkollegen Paulinho ist der 24-Jährige von Bayer Leverkusen schon auf Temperatur gekommen. "Die Brasilianer wohnen ein Stockwerk unter uns. Man hat schon beim Schreiben gemerkt, dass eine gewisse Spannung da ist. Das war nicht so locker wie sonst", sagte Amiri mit einem Lächeln.

Schließlich steht viel auf dem Spiel. In der Neuauflage des Olympia-Endspiels von 2016 könnte eine erneute Niederlage für das "Team D" böse Folgen habe, schließlich erreichen pro Gruppe nur zwei Teams das Viertelfinale. Und weil die Selecao mit Stars wie Dani Alves oder Richarlison prominent besetzt ist, wird die Aufgabe schwierig. "Brasilien hat eine unglaublich hohe Qualität in den einzelnen Positionen. Da muss man nur sehen, wo die Spieler spielen", sagte Kuntz.

Zu schaffen machen der deutschen Mannschaft, die in Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe mit Trauerflor aufläuft, zudem die Bedingungen. Während die riesige Spinne vor dem Zimmer von Kapitän Maximilian Arnold (Kuntz: "Ach, das war keine Tarantula") längst wieder verschwunden ist, bereitet die schwüle Hitze der Elf um Routinier Max Kruse schon eher Sorgen. Immerhin dürfte um 20.30 Uhr Ortszeit (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) das Thermometer wieder unter die 30 Grad fallen.

Auch deshalb ist Brasilien leichter Favorit. Doch der Respekt vor Deutschland ist bei den Südamerikanern groß. Trainer Andre Jardine musste am Mittwoch nicht nur über das 1:7 im WM-Halbfinale 2014 sprechen, sondern auch über das WM-Endspiel 2002. Das hatte Brasilien schließlich 2:0 gegen Deutschland gewonnen - just in Yokohama. "Das ist ein Klassiker. Morgen wollen wir eine weitere Seite dieser Geschichte schreiben", sagte Jardine.

Große Olympia-Lust spürt indes auch die deutsche Mannschaft, spätestens seit einem Besuch im Olympischen Dorf am Dienstag. "Wenn man die Schwelle überschreitet, spürt man diesen besonderen Spirit. Das ist etwas, das ich in meinem etwas höheren Alter noch nicht erlebt habe", sagte Kuntz. Seine Spieler äußerten sich ähnlich euphorisch - und wollen nun unbedingt als Gruppensieger ins Viertelfinale, um ebenfalls ins Dorf zu ziehen.

Helfen soll dabei der Teamgeist, den Kuntz wie kaum ein anderer Trainer wecken kann. Erst Anfang Juni führte er die U21 überraschend zum EM-Titel, fünf Spieler aus jener Mannschaft sind nun auch in Japan dabei. Einer davon ist Anton Stach. "Wenn wir an den Teamgedanken anknüpfen, können wir auch die Brasilianer schlagen", sagt der Mittelfeldspieler. Es muss ja nicht gleich mit 7:1 sein.

Quelle: SID

Deutschland vs. Brasilien im LIVE-TICKER: Das Olympia-Duell im Überblick