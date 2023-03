Das Länderspiel von Deutschland gegen Belgien wird live im TV übertragen. Läuft die Partie bei RTL, im ZDF oder der ARD?

Im Rahmen eines Freundschaftsspiels trifft die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag, den 28. März, im Rhein-Energie-Stadion in Köln auf Belgien. Anpfiff des Nachbarschaftsduells ist um 20.45 Uhr, eine Übertragung gibt's im Free-TV. Läuft das Spiel live bei RTL, beim ZDF oder der ARD? Und wo findet man einen LIVE-TICKER? GOAL liefert Antworten.

Im zweiten Länderspiel des Jahres bekommt es die neu formierte DFB-Auswahl nach der enttäuschenden WM in Katar mit Belgien zu tun. Insgesamt trafen die beiden Teams bereits 25-mal aufeinander, die Bilanz spricht klar für die Elf von Bundestrainer Hansi Flick. 20 Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber, eine Begegnung endete remis. Zuletzt gab es das Duell in der EM-Quali im Oktober 2011, Deutschland gewann mit 3:1.

Mittlerweile haben sich die Vorzeichen allerdings geändert, Belgien zählte in den vergangenen Jahren zu den Top-Nationen im internationalen Fußball. Aktuell steht die Mannschaft des neuen Nationaltrainers und Ex-Leipzigers Domenico Tedesco auf Platz vier der FIFA-Weltrangliste, das Team um Mittelfeldregisseur Kevin de Bruyne (Manchester City) und Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid) ist gespickt mit Stars.

Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Belgien? Und wer überträgt das Länderspiel live im Free-TV - RTL, ZDF oder ARD?

Deutschland vs. Belgien im TV: RTL, ZDF oder ARD? DFB-Spiel in der Übersicht

Paarung: Deutschland - Belgien

Wettbewerb: Internationales Freundschaftsspiel

Anpfiff: 28. März (Dienstag), 20.45 Uhr

Stadion: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Deutschland vs. Belgien im TV: RTL, ZDF oder ARD? Wo läuft das Länderspiel im Free-TV?

War am vergangenen Samstag noch das ZDF für die Übertragung der DFB-Partie gegen Peru zuständig, ist die Begegnung am Dienstag auf RTL zu sehen. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr, eine halbe Stunde später rollt der Ball in Köln.

Die Hälfte aller DFB-Partien zeigt übrigens der Privatsender bis 2028 live und exklusiv, die weiteren 50 Prozent teilen ARD und ZDF unter sich auf.

Deutschland vs. Belgien im TV: Keine Übertragung bei ZDF oder ARD - RTL+ zeigt DFB-Spiel im LIVE-STREAM

Auch der LIVE-STREAM zum Gastspiel der Belgier in Deutschland wird von RTL bereitgestellt. Allerdings ist dieser nicht kostenfrei verfügbar, wie es beim ZDF oder der ARD der Fall wäre.

Getty

Bei RTL+, ehemals TVNow, findet Ihr den STREAM, müsst zum Abspielen aber ein Abonnement abschließen. Falls Ihr noch nicht registriert wart, steht Euch immerhin noch ein kostenloser Probemonat zu.

Deutschland vs. Belgien im TV: RTL+ überträgt LIVE-STREAM - DFB-Spiel auch bei DAZN oder Sky?

Das Premium-Abo bei RTL+ ist aktuell ab 6,99 Euro pro Monat zu haben und kann jederzeit gekündigt werden. Neben ausgewählten Partien der Nationalmannschaft findet Ihr dort auch LIVE-STREAMS zur Europa League und Europa Conference League.

Mit einem Abonnement bei Sky bzw. DAZN kommt Ihr bei Deutschland vs. Belgien hingegen nicht weiter. Während DAZN noch die Begegnungen der Nations League und EM-Quali ohne deutsche Beteiligung überträgt, zeigt Sky keine Länderspiele.

Deutschland vs. Belgien im TV: RTL, ZDF oder ARD? LIVE-TICKER und Übersicht zur Übertragung

Einen verlässlichen LIVE-TICKER stellen wir Euch bei GOAL bereit. So bleibt Ihr auch up-to-date, wenn Ihr das Spiel nicht schauen könnt. Eine komplette Übersicht findet Ihr nachfolgend.