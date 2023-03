Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Belgien?

Heute geht das Länderspiel Deutschland gegen Belgien über die Bühne. Aber wer zeigt / überträgt die Toppartie in Köln? GOAL bietet Euch alle Infos.

Am Dienstag finden nicht ausschließlich Matches in der EM-Qualifikation, sondern ebenso Testspiele statt. Hierzu zählt auch das Länderspiel Deutschland gegen Belgien. Die Begegnung in Köln beginnt um 20.45 Uhr.

Im RheinEnergieStadion messen sich der Elfte und der Zweite im FIFA-Ranking. Zudem handelt es sich um das erste Länderspiel Deutschland gegen Belgien seit der Qualifikation zur EM 2012. Damals gewann die DFB-Auswahl beide Partien gegen die Roten Teufel.

Für die Mannschaft von Hansi Flick kommt dieses Kräftemessen drei Tage nach einem Sieg gegen Peru in Leverkusen. Die Gäste setzten sich einen Tag zuvor in der EM-Qualifikation und beim Debüt von Domenico Tedesco in Schweden durch.

Deutschland gegen Belgien: Das Länderspiel auf einen Blick

Spiel: Deutschland gegen Belgien Datum: Dienstag, 28. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

Deutschland gegen Belgien heute live im TV verfolgen

Ihr könnt die Übertragungen von allen Partien der deutschen Nationalteams im Free-TV sehen. Hierbei lagt Ihr bei der ARD, beim ZDF und bei RTL richtig. Doch wer zeigt / überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Belgien?

Deutschland gegen Belgien heute live beim ZDF im Free-TV

Das Kräftemessen zwischen der DFB-Auswahl und den Roten Teufeln zählt zu jenen, die Euch RTL ins Haus liefert. Obendrein könnt Ihr die Begegnung im Kölner RheinEnergieStadion in HD genießen. Der Countdown startet eine halbe Stunde vor dem Anstoß und somit um 20.15 Uhr. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

Getty Images

So könnt Ihr Deutschland gegen Belgien bei DAZN sehen

Alternativ zeigt Euch DAZN ab Mitternacht eine Aufzeichnung des Länderspiels Deutschland gegen Belgien. Doch wenn Ihr hiervon profitieren wollt, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierbei könnt Ihr es beispielsweise mit Unlimited Jahres- und Monatsverträgen angehen. Dafür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro und 39,99 Euro auf den Tisch legen. Die Homepage versorgt Euch mit einer Übersicht zu den anderen Optionen. Zudem bietet Euch der Streaming-Anbieter hier etliche Details:

Anschließend gelingt der Anschluss im Handumdrehen. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Vorgang zu. Wenn Ihr ein Smart-TV habt, solltet Ihr die kostenfreie App installieren. Zudem könnt Ihr Euren Fernseher mit einem Notebook oder PC vernetzen. Hierfür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel und die damit kompatiblen Anschlüsse. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Aufzeichnung des Länderspiels in Köln bei DAZN:

Aufzeichnung von Deutschland gegen Belgien: 00.00 Uhr

Deutschland gegen Belgien heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr ohne TV-Gerät klarkommen müsst, helfen die LIVE-STREAMS weiter. Allerdings benötigt Ihr ausnahmslos ein Abo. Bei RTL+ könnt Ihr Euch beispielsweise für RTL+ Premium sowie RTL+ Max entscheiden. Diese Optionen kosten nach den ersten 30 Tagen monatlich 4,99 Euro und 9,99 Euro. Überdies könnt Ihr mit dem RTL+ Season Pass für 9,98 Euro vier Monate lang auf das Angebot von RTL+ Premium zugreifen. Die Webseite versorgt Euch mit allen Details.

Überdies zeigt DAZN sein komplettes Programm online. Der Streaming-Anbieter hält unter anderem die Exklusivrechte für die Partien der EM-Qualifikation. Deshalb könnt Ihr heute um 20.45 Uhr etwa die Begegnungen Schottland – Spanien, Türkei – Kroatien und Schweiz – Israel mitverfolgen.

Deutschland gegen Belgien heute im TICKER

Außerdem versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zum Länderspiel Deutschland gegen Belgien. Damit bleibt Ihr zu allen relevanten Geschehnissen in der Partie zwischen der DFB-Auswahl und den Roten Teufeln im Bilde. Zudem senden wir Euch Push-Mitteilungen.

Deutschland gegen Belgien: Die Aufstellung beim Länderspiel

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.