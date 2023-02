Offiziell: Domenico Tedesco ist Belgiens neuer Nationaltrainer

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco hat einen neuen Top-Job: Er coacht das Nationalteam Belgiens.

WAS IST PASSIERT? Belgien hat mit Domenico Tedesco einen neuen Nationaltrainer. Der belgische Verband KBVB bestätigte die Anstellung des ehemaligen Schalke- und Leipzig-Trainers bis zum Ende der EM 2024 in Deutschland. Tedesco ist der Nachfolger von Roberto Martínez, der nach der für Belgien enttäuschend verlaufenen WM 2022 in Katar zurücktrat.

WAS WURDE GESAGT? "Vom ersten Gespräch an hatte ich das Gefühl, dass das das Richtige ist. Wir lagen sofort auf der gleichen Wellenlänge. Ich bin sehr motiviert und kann es kaum erwarten, loszulegen. Es ist eine große Ehre für mich, der neue Nationaltrainer Belgiens zu sein", teilte Tedesco mit.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Tedesco startete als Jugend-Trainer in Stuttgart und Hoffenheim, bevor er bei Erzgebirge Aue seinen ersten Job als Chefcoach übernahm. Nach nur vier Monaten wechselte er zum FC Schalke 04, den er knapp zwei Jahre lang trainierte.

Danach folgte ein Engagement bei Spartak Moskau (Oktober 2019 bis Mai 2021), bevor es zu RB Leipzig ging (Dezember 2021 bis September 2022).