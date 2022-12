Deutschland, Aufstellung heute: Wie spielt der DFB gegen Costa Rica?

Deutschland trifft heute bei der WM auf Costa Rica. Für welche Aufstellung entscheidet sich DFB-Trainer Hansi Flick im dritten Gruppenspiel?

Bei der Weltmeisterschaft bekommt es Deutschland am dritten Spieltag der Vorrunde mit Costa Rica zu tun. Ausgetragen wird die Begegnung am heutigen Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 20 Uhr im Al-Bayt Stadium. Für die Übertragung der Partie in TV und LIVE-STREAM zeichnen die ARD und MagentaTV verantwortlich. Doch mit welcher Aufstellung geht Bundestrainer Hansi Flick das entscheidende Gruppenspiel an? GOAL hat sich Gedanken gemacht, wie das DFB-Team spielen könnte.

Nach dem 1:1 gegen Spanien präsentierte sich die deutsche Nationalmannschaft erleichtert und selbstbewusst, durch das Remis gegen die Iberer hat die DFB-Auswahl das Erreichen des Achtelfinals in der eigenen Hand. Den im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Japan verbesserten Auftritt belohnte Niclas Füllkrug mit seinem zweiten Länderspieltor zum verdienten Ausgleich, Bayern-Star Thomas Müller bezeichnete den Angreifer von Werder Bremen im Anschluss als "unglaublich geilen Typ".

Erhält der 29-Jährige gegen Costa Rica nun seine Chance von Beginn an oder muss er wieder mit der Rolle als Joker vorliebnehmen? Und wie stellt Flick in der Zentrale auf - bleibt er beim Gespann Joshua Kimmich/Leon Goretzka und lässt Ilkay Gündoğan auf der Zehn? Was wird aus Serge Gnabry, der in den beiden absolvierten Partien zwar jeweils in der Startelf stand, aber nicht überzeugen konnte? Gegen 19 Uhr wissen wir mehr, wenn die endgültige Aufstellung der DFB-Elf veröffentlicht wird.

Deutschland Aufstellung heute: So spielte das DFB-Team im WM-Spiel gegen Spanien

Beim 1:1 gegen Spanien agierte die Mannschaft von Flick im gewohnten 4-2-3-1-System. In der Viererkette ersetzte Niklas Süle im Vergleich zur Niederlage gegen Japan Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung, dafür rutschte Thilo Kehrer als Rechtsverteidiger in die Startaufstellung.

Zudem durfte auf der Sechs Goretzka starten, Gündoğan agierte auf der Zehn und Thomas Müller übernahm im Sturmzentrum. Für Kai Havertz blieb nur ein Platz auf der Bank.

DFB-Aufstellung gegen Spanien: Neuer - Kehrer (70. Klostermann), Süle, Rüdiger, Raum (87. Schlotterbeck) - Kimmich, Goretzka - Gnabry (85. Hofmann), Gündoğan (70. Sané), Musiala - Müller (70. Füllkrug)

Deutschland Aufstellung heute: Kehrer oder Schlotterbeck von Beginn an gegen Costa Rica?

Gegen Costa Rica dürfte Flick seine Mannschaft erneut im 4-2-3-1-System spielen lassen. Im Tor bleibt Kapitän Manuel Neuer, auch Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Linksverteidiger David Raum werden wohl erneut beginnen.

Auch die restliche Viererkette bleibt in der GOAL-Aufstellung bestehen. Kehrer bekommt seinen nächsten Einsatz als Rechtsverteidiger, während Niklas Süle gemeinsam mit Rüdiger die Innenverteidigung bildet. Nico Schlotterbeck und Lukas Klostermann nehmen auf der Bank Platz.

Deutschland Aufstellung heute: Auch gegen Costa Rica Kimmich und Goretzka auf der Doppelsechs?

Das defensive Mittelfeld wird gegen Costa Rica von den Bayern-Stars Kimmich und Goretzka gebildet, die gegen Spanien eine gute Leistung boten.

Als Zehner dürfte erneut Gündoğan auflaufen, der zwar nicht so überzeugend agierte wie im ersten WM-Spiel gegen Japan, aber trotzdem zu gefallen wusste.

Deutschland Aufstellung heute: Füllkrug gegen Costa Rica in der Startelf? Muss Gnabry auf die Bank?

Flankiert wird der Spielmacher von Manchester City auf der linken Seite von Jamal Musiala, der bislang mit Spielwitz und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins zu gefallen wusste. Auf dem rechten Flügel gibt es die einzige Veränderung in der Startelf: Der bislang eher enttäuschende Serge Gnabry muss für Leroy Sané weichen, der nach seiner Einwechslung Schwung brachte und beim Ausgleichstreffer Übersicht bewies.

Stellt sich nur noch die Frage nach dem Angreifer in vorderster Front: Darf Füllkrug von Beginn an ran oder bleibt Müller in der Startelf? GOAL tippt auf den Bayern-Routinier, der im Vergleich zum Bremer über die internationale Erfahrung verfügt. Zudem funktionierte der Werder-Angreifer bislang in der Rolle als Joker.

Die mögliche DFB-Startelf gegen Costa Rica: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Sané, Gündoğan, Musiala - Müller

Könnt Ihr das Spiel nicht live verfolgen, halten wir Euch im LIVE-TICKER von GOAL auf dem Laufenden.