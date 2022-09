Deutschland, Aufstellung heute: Wie spielt das DFB-Team gegen Ungarn?

Deutschland trifft heute in der Nations League auf Ungarn, die Aufstellung ist aber noch nicht bekannt. Wie könnte das DFB-Team spielen?

Deutschland bekommt es am 5. Spieltag der Nations League mit Ungarn zu tun. Angepfiffen wird die Begegnung am heutigen Freitag, 23. September 2022, um 20.45 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig. Aber welche Aufstellung schickt Bundestrainer Hansi Flick knapp zwei Monate vor dem Start der WM in Katar ins Rennen? GOAL hat sich angeschaut, wie das DFB-Team spielen könnte.

Nahezu alle Spiele der Nations League live und exklusiv auf DAZN verfolgen: Jetzt anmelden!

Noch ist die deutsche Nationalmannschaft in der laufenden Nations-League-Runde ohne Niederlage. Auf drei Unentschieden gegen Ungarn, Italien und England (jeweils 1:1) folgte im Rückspiel ein starker Auftritt gegen die italienische Auswahl, der mit einem 5:2-Erfolg belohnt wurde. Gleichbedeutend mit dem ersten Tabellenplatz sind diese Resultate allerdings nicht, den nimmt mit sieben Zählern aktuell der heutige Gegner aus Ungarn ein.

Für Aufsehen sorgte vergangene Woche die Kadernominierung des Bundestrainers. Flick verzichtete beispielsweise auf den formstarken Frankfurter Mario Götze, stattdessen findet sich mit Armel Bella Kotchap ein Neuling im Kreise der Nationalmannschaft wieder. Ob er heute gegen Ungarn oder kommende Woche gegen England sein Debüt im DFB-Dress feiern wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Welcher Startformation schenkt Hansi Flick das Vertrauen in der Nations League gegen Ungarn? GOAL hat sich eine mögliche Aufstellung überlegt.

Deutschland, Aufstellung heute: Wann und wo spielt das DFB-Team gegen Ungarn?

Begegnung: Deutschland vs. Ungarn

Wettbewerb: Nations League Gruppenphase, 5. Spieltag

Datum: 23. September 2022 (heute), 20.45 Uhr

Austragungsort: Red-Bull-Arena, Leipzig

Schiedsrichter: Slavko Vinčić (Slowenien)

Deutschland, Aufstellung heute: Welche Spieler fallen gegen Ungarn aus?

Ursprünglich nominierte Flick für seinen Kader unter anderem die Bayern-Akteure Manuel Neuer und Leon Goretzka sowie den Dortmunder Julian Brandt. Während Letzterer aufgrund eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung steht, fallen die anderen beiden aufgrund einer Corona-Erkrankung aus. Zudem verletzte sich am vergangenen Wochenende BVB-Kapitän Marco Reus am Knöchel und trat die Reise zum DFB-Team gar nicht erst an.

Für Reus rückte Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs (RB Leipzig) ins Team, zudem wurden auch Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) nachträglich berufen.

Deutschland, Aufstellung heute: Der DFB-Kader für die anstehenden Nations League-Spiele

Marc-André ter Stegen FC Barcelona Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Oliver Baumann TSG 1899 Hoffenheim Niklas Süle Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Antonio Rüdiger Real Madrid Matthias Ginter SC Freiburg Armel Bella Kotchap FC Southampton David Raum RB Leipzig Robin Gosens Inter Mailand Benjamin Henrichs RB Leipzig Thilo Kehrer West Ham United Joshua Kimmich FC Bayern München İlkay Gündoğan Manchester City Thomas Müller FC Bayern München Jamal Musiala FC Bayern München Leroy Sané FC Bayern München Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach Maximilian Arnold VfL Wolfsburg Kai Havertz FC Chelsea Timo Werner RB Leipzig Serge Gnabry FC Bayern München Lukas Nmecha VfL Wolfsburg

Deutschland, Aufstellung heute: So spielte das DFB-Team im Nations-League-Spiel gegen Italien

Möglicherweise könnte die Aufstellung beim 5:2-Erfolg gegen Italien im Juni Aufschluss über die Startelf gegen Ungarn geben, auch wenn Veränderungen unabdingbar sind. Das Tor hütete Manuel Neuer, der definitiv nicht zur Verfügung steht. Vor ihm verteidigten Lukas Klostermann, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum.

Die Doppelsechs bildeten İlkay Gündoğan und Joshua Kimmich, die offensive Dreierreihe bestand aus Jonas Hofmann, Thomas Müller und Leroy Sané. In vorderster Front durfte Timo Werner Spielzeit sammeln.

Deutschland, Aufstellung heute: Manuel Neuer hat Corona - Wer spielt gegen Ungarn in Tor und Abwehr?

Neuer fällt bekanntlich aus, für ihn dürfte die etatmäßige Nummer zwei Marc-André ter Stegen zwischen die Pfosten rücken. Eine Option für die rechte Abwehrseite stellt in Abwesenheit von Klostermann Thilo Kehrer dar. In der Innenverteidigung dürfte Antonio Rüdiger gesetzt sein, der Platz neben ihm scheint noch offen zu sein.

In der Pole Position befindet sich vermutlich Nico Schlotterbeck, der zwar in dieser Saison noch nicht allzu sicher spielte, aufgrund seiner Leistungen in der vergangenen Spielzeit aber einiges an Kredit gewann. Die Alternativen stünden in Matthias Ginter und Niklas Süle bereit. Auf links duellieren sich Robin Gosens und David Raum, aufgrund Gosens' mangelnder Spielpraxis bei Inter Mailand ist aber eher mit Raum zu rechnen.

Deutschland, Aufstellung heute: Wie stellt Flick in Mittelfeld und Sturm ohne Reus und Brandt auf?

Ausgehend vom bereits bekannten 4-2-3-1-System sind zwei Plätze im defensiven Mittelfeld zu vergeben. Da Goretzka frühzeitig aus dem DFB-Quartier abreiste, dürften Kimmich und Gündoğan erste Wahl sein.

Auf der rechten Offensivseite ist Jonas Hofmann mittlerweile gesetzt, dasselbe gilt für Bayern-Star Thomas Müller auf der Zehn. Links könnte Leroy Sané auflaufen, eine andere Option wäre FCB-Youngster Jamal Musiala. In vorderster Front fällt die Entscheidung zwischen Timo Werner, Kai Havertz und Lukas Nmecha, GOAL rechnet an dieser Stelle mit einem Einsatz des Chelsea-Akteurs.

Die mögliche Aufstellung im Überblick: ter Stegen - Kehrer, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündoğan - Hofmann, Müller, Sané - Havertz

Deutschland, Aufstellung heute: DFB-Team gegen Ungarn - TV, LIVE-STREAM, Live-Ticker

Noch kurz eine Info zur TV-Übertragung: Live verfolgen könnt ihr die Partie gegen die Magyaren ab 20.45 Uhr im Free-TV im ZDF, einen LIVE-STREAM findet Ihr im Internet auf der Website der ZDF-Mediathek bzw. in der entsprechenden App.

Natürlich hält Euch GOAL auch im Live-Ticker zu Deutschland gegen Ungarn mit den relevanten Infos auf dem Laufenden, falls Ihr die Begegnung nicht schauen könnt.