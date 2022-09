BVB: Marco Reus verletzt sich im Derby gegen Schalke

Marco Reus verletzt sich im Derby gegen Schalke möglicherweise schwer. Verpasst der BVB-Kapitän nun sogar die WM?

Marco Reus droht erneut länger auszufallen. Der Kapitän von Borussia Dortmund verletzte sich im Derby gegen den FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit.

Nach einer halben Stunde war Schluss für Reus, der auf einer Trage unter dem Applaus der BVB-Fans vom Feld getragen werden musste. Der Kapitän der Dortmunder war unglücklich umgeknickt und hatte offensichtlich große Schmerzen.

BVB: Erneutes WM-Aus für Marco Reus?

Es geschah in einem Zweikampf mit Schalkes Florian Flick, als Reus seinem Gegenspieler unbeabsichtigt auf den Fuß stieg und dabei böse umknickte. Wie schwer die Verletzung ist, ist bislang natürlich nicht bekannt.

Für Reus wäre eine schwere Verletzung jedenfalls besonders bitter, da in gut zwei Monaten die WM in Katar beginnt. Schon beim Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien fehlte Reus verletzt.

Schon vor dem Derby gab es schlechte Nachrichten für den BVB. Linksverteidiger Raphaël Guerreiro hatte sich nach Angaben von Sport1 eine Muskelverletzung zugezogen und wird für unbestimmte Zeit ausfallen.