Corona: Bayerns Manuel Neuer und Leon Goretzka fallen für DFB-Länderspiele aus

Schlechte Nachricht für Bundestrainer Hansi Flick: Mit Manuel Neuer und Leon Goretzka fallen zwei DFB-Spieler mit Corona aus.

Manuel Neuer und Leon Goretzka sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und fallen damit für die anstehenden Länderspiele des DFB-Teams in der Nations League gegen Ungarn und in England aus. Das teilte der Verband während der täglichen Pressekonferenz am Mittwoch mit.

Aufgrund eines Coronafalls im privaten Umfeld eines Spielers hatte das medizinische Team des DFB einen Antigen-Schnelltest durchgeführt, bei dem dann die zwei Coronafälle erkannt wurden.

Baumann rückt für Neuer nach

Für Keeper Neuer hat Bundestrainer Hansi Flick bereits mit Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim einen Spieler nachnominiert.

Wer für Goretzka nachrückt, wird nach Angaben des Verbandes noch am Mittwoch bekanntgegeben.