Deontay Wilder vs. Tyson Fury kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Der Probemonat

Deontay Wilder und Tyson Fury kämpfen erneut gegeneinander. Goal gibt Einblicke darin, wie Ihr den kompletten Boxkampf kostenlos im LIVESTREAM seht.

Re-Match im Boxen der Extraklasse: Deontay Wilder und Tyson Fury treffen sich ein zweites Mal im Boxring und kämpfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegeneinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Fight live und kostenlos seht.

Deontay Wilder ist mittlerweile 34 Jahre alt. Der aktuelle WBC-Champion stammt gebürtig aus Alabama und hat an diesem Samstag in Las Vegas nur ein einziges Ziel: Er will Tyson Fury besiegen. "Wie Sie sich erinnern können, war ich es, der den ersten Kampf ganz alleine bestimmt und gemacht hat", blickte Wilder auf den ersten Fight der beiden im Jahr 2018 zurück. "Ich bin in der besten Form meines Lebens. Mein Bauch sagt mir, dass ich mehr als er vorbereitet bin. Ich bin dabei, eine große Show zu machen", so seine zuversichtliche Vorschau auf den Showdown.

Tyson Fury dagegen glänzte in den vergangenen Tagen mit mutigen Aussagen, nach denen er Wilder in MGM Grand Garden Arena dominieren werde. Dies war jedoch schon im November 2018 der Fall, als er unter anderem sagte: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself." Wie wird es nun ausgehen, welcher der beiden Star-Boxer wird sich durchsetzen?

Goal wirft in diesem Artikel einen Blick auf den Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury und verrät, in welchem LIVESTREAM der Kampf am Samstag kostenlos gezeigt wird. Außerdem ziehen wir einen Vergleich zwischen den beiden Protagonisten.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury: Alle Informationen zum Boxkampf

Duell : Deontay Wilder vs. Tyson Fury

: Deontay Wilder vs. Tyson Fury Datum : 23. Februar 2020 (Nacht von Samstag auf Sonntag)

: 23. Februar 2020 (Nacht von Samstag auf Sonntag) Uhrzeit : ab 3.00 Uhr (Maincard) / ab 5.00 Uhr (Hauptkampf)

: ab 3.00 Uhr (Maincard) / ab 5.00 Uhr (Hauptkampf) Ort: MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

Deontay Wilder vs. Tyson Fury kostenlos im LIVESTREAM sehen mit DAZN

Deontay Wilder und Tyson Fury werden an diesem 23. Februar deutscher Zeit voller Motivation in den Fight gehen und mit aller Macht gewinnen wollen. Doch wie könnt Ihr live mit dabei sein? Das ist eine Frage, die wir Euch nur zu gerne beantworten.

DAZN zeigt / überträgt den ganzen Fight Deontay Wilder vs. Tyson Fury in voller Länge im LIVESTREAM. Das liegt daran, dass der Streamingdienst heute der einzige Kanal, der die Rechte an der Übertragung in hält. Was aber zeigt DAZN genau und wann beginnt die Übertragung zu Deontay Wilder vs. Tyson Fury?

Deontay Wilder vs. Tyson Fury kostenlos im LIVESTREAM: Die Übertragung auf DAZN

Übertragungsbeginn: 3 Uhr (Maincard), 5 Uhr (Wilder vs. Fury)

3 Uhr (Maincard), 5 Uhr (Wilder vs. Fury) Kommentatoren / Experte ab 3 Uhr: Uli Hebel

Uli Hebel Zusätzliche Experten ab 5 Uhr: Andreas Selak vom BOXWERK, Agit Kabayel (aktueller Europameister im Schwergewicht)

Die Übertragung auf DAZN beginnt bereits um 3 Uhr, wenn die MainCard auf dem Programm steht. Der Fight zwischen Fury und Wilder geht jedoch erst um 5.00 Uhr deutscher Zeit los. Hier bekommt Ihr alle Infos zur MainCard bzw. auch zum Veranstaltungsort.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury kostenlos im LIVESTREAM: DAZN überträgt mit dem Gratismonat

Doch Ihr habt das Wort 'kostenlos' schon erspäht: DAZN zeigt / überträgt den Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury in voller Länge gratis. Der Streamingdienst gewährleistet dies durch den Gratismonat, den jeder Kunde erhält, sobald er sich beim Ismaninger Unternehmen neu anmeldet.

Deontay Wilder kämpft in Las Vegas gegen Tyson Fury und DAZN ist live mit dabei. Durch den Gratismonat ist es Euch möglich, den gesamten Fight zu verfolgen, ohne auch nur einen Cent zu zahlen. Was müsst Ihr aber tun, um den Boxkampf also anschauen zu können?

Deontay Wilder vs. Tyson Fury im kostenlosen LIVESTREAM von DAZN: So funktioniert der Probemonat

Boxen in Las Vegas, der Hauptkampf verspricht jede Menge Spannung und einen echt hochklassigen Fight: Deontay Wilder vs. Tyson Fury könnt Ihr im LIVESTREAM von DAZN sehen - und das völlig umsonst. Jetzt gleich zuschlagen und den Gratismonat sichern!!

Doch wie geht das genau? Der Probemonat von DAZN wird jedem Neukunden zuteil, der sich an diesem Samstag registriert, um den ganzen Kampf live zu sehen. Ihr erhaltet dann 30 Tage kostenlosen Service und seht dabei einen Monat lang alle LIVESTREAMS auf DAZN.

Beispielsweise wären dann einige Champions-League-Achtelfinals und auch der Clasico (am 1. März) live im Stream zu sehen. Was alles auf DAZN läuft, seht Ihr hier im DAZN-Programm. Soviel vorab: Auch andere Sportarten sind im LIVESTREAM bei DAZN zu sehen, mit dem Gratismonat könnt Ihr das alles ausprobieren und Euch den Service genauestens anschauen. Hier die Übersicht:

Fußball (CL, EL, Top-Ligen live, -Highlights sowie die Freitags- und Montagsspiele exklusiv)

American Football

Tennis

Wintersport (wie z.B. die Vierschanzentournee oder Biathlon)

Eishockey

Baseball

Darts

Basketball

Boxen

Rugby

Was kostet DAZN im Anschluss an den Probemonat? Nach der Testphase zahlt Ihr im Anschluss 11,99 Euro monatlich. Alternativ könnt Ihr auch direkt das Jahresabonnement buchen und 119,99 Euro zahlen. Alternativ kann natürlich jederzeit gekündigt werden.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury kostenlos in der DAZN-App

Deontay Wilder vs. Tyson Fury kommt mit dem Probemonat live im Stream von DAZN. DAZN könnt Ihr auf unterschiedlichsten Wegen öffnen. Entweder Ihr zappt im Internet auf www.dazn.com rein oder Ihr öffnet die DAZN-App auf einem möglichen internetfähigen Gerät.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury kostenlos im DAZN-Gratismonat: So funktioniert die Anmeldung zum LIVESTREAM

Ihr seid Euch nun sicher, dass Ihr Deontay Wilder vs. Tyson Fury heute kostenlos im DAZN-Gratismonat anschauen wollt? Dann haben wir hier den idealen Service für Euch, denn hier bekommt Ihr eine genaue Anleitung, damit Ihr den ganzen Kampf nicht verpasst. So geht's:

Wilder vs. Fury im kostenlosen LIVESTREAM mit dem Gratismonat - Schritt 1: Die DAZN-Seite öffnen

Der erste Schritt zum Boxkampf Wilder vs. Fury heute live ist ganz einfach: Ihr müsst lediglich DAZN auf einem Gerät öffnen - entweder über diese Domain: https://www.dazn.com/de-DE/welcome oder die App (siehe oben).

Wilder vs. Fury im kostenlosen LIVESTREAM mit dem Gratismonat - Schritt 2: Gratismonat starten

Den Button "Gratismonat starten" betätigen

"Hier einloggen" drücken, wenn Ihr bereits ein Abo habt

Wilder vs. Fury im kostenlosen LIVESTREAM mit dem Gratismonat - Schritt 3: Art der Mitgliedschaft auswählen

Ihr habt die Wahl Eure DAZN-Mitgliedschaft entweder monatlich oder jährlich zu bezahlen.

Monatsabonnement 11,99 Euro pro Monat oder DAZN-Dauerkarte (119,99 Euro für ein Jahr) auswählen

11,99 Euro pro Monat oder (119,99 Euro für ein Jahr) auswählen Ihr erhaltet so oder so einen Gratismonat! Zahlen müsst Ihr erst ab dem zweiten Monat, hier erfahrt Ihr wie.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury im Gratis-LIVESTREAM sehen: Die Geräte für DAZN

Der Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury wird im LIVESTREAM von DAZN gezeigt / übertragen, habt Ihr aus den oberen Zeilen sicher rausgelesen. Doch welche Geräte liefern Euch Live-Bilder aus MGM Grand in Las Vegas. Die einzige Voraussetzung: Für DAZN braucht Ihr lediglich ein Endgerät mit Internetzugang.

Das heißt im Umkehrschluss: Der DAZN-Probemonat funktioniert auf dem Computer, dem Laptop, dem Tablet, dem Smartphone, dem Smart-TV oder auch der Playstation 4. Hier haben wir einen Überblick für Euch, wo Wilder vs. Fury live im Stream gezeigt wird.

READY. FOR. WAR.@Tyson_Fury is ready to put on a show for #WilderFury2 on Feb. 22nd. pic.twitter.com/hqonPtGkvi — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) February 13, 2020

Deontay Wilder vs. Tyson Fury: Die beiden Boxer im Vergleich