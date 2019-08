Leicester City verpflichtet Sampdorias Dennis Praet

Der englische Ex-Meister hat sich am Deadline Day der Premier League mit Mittelfeldspieler Dennis Praet verstärkt. Das teilten die Foxes am Donnerstagabend offiziell mit. Praet kommt von Genua und kostet rund 20 Millionen Euro Ablöse.

In Leicester unterschrieb der dreifache belgische Nationalspieler einen bis 2024 datierten Vertrag. Er wird bei seinem neuen Klub künftig mit der Rückennummer "26" auflaufen. Seinen Vertrag in Genua hatte er erst im November 2018 vorzeitig bis 2021 verlängert.

Nach der festen Verpflichtung von Youri Tielemans und dem Kauf von Stürmer Ayoze Perez ist der 25 Jahre alte Praet der dritte namhafte Neuzugang im Kader von Trainer Brendan Rodgers. Vor wenigen Wochen war er auch beim Ligarivalen FC Arsenal und den spanischen Traditionsvereinen Valencia und Sevilla im Gespräch.

