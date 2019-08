Der Deadline Day 2019 in der Premier League im LIVE-TICKER: ManUnited wohl mit neuer Offerte für Mandzukic, Arsenal holt David Luiz - Alle Transfers aus England

Am heutigen Donnerstag (8. August) steht in der Premier League der Deadline Day an. Goal liefert Euch alle Gerüchte und fixen Transfers im Ticker.

Großer Tag in der Premier League: Bevor am Freitagabend ( 21 Uhr im LIVE-TICKER ) mit dem Duell zwischen dem und Aufsteiger die neue Saison in Englands Oberhaus startet, haben die Vereine von der Insel am heutigen Donnerstag (8. August) die letzte Chance für diesen Sommer, neue Spieler zu verpflichten.

Während das Sommertransferfenster in zum Beispiel noch bis zum 2. September geöffnet ist, schließt es in der Premier League bereits heute Abend um 18 Uhr . Welche Deals gehen bis dahin noch über die Bühne?

Einige große Namen sind jedenfalls noch in der Verlosung - und Goal gibt Euch hier im Ticker den Überblick über alle wichtigen Transfers am Deadline Day 2019 in der Premier League!

Die Premier League am Deadline Day: Die Top-Themen kompakt

Wegen Lukaku-Wechsel: mit neuer Offerte für Mario Mandzukic

Tottenham wohl vor Transfer-Hattrick: Dybala, Lo Celso und Sessegnon sollen kommen

Philippe Coutinho lehnt Leihe zu den Spurs ab

Arsenal schnappt sich David Luiz und Kieran Tierney

Romelu Lukaku kurz vor Wechsel von United zu Inter

Premier League: Das sind die fixen Transfers am Deadline Day 2019

Albian Ajeti vom zu (Ablöse: 8,7 Millionen Euro)

vom zu (Ablöse: 8,7 Millionen Euro) Emil Krafth vom SC Amiens zu (Ablöse: 5,4 Millionen Euro)

vom SC Amiens zu (Ablöse: 5,4 Millionen Euro) James McCarthy vom zu (Ablöse: 3,3 Millionen Euro)

vom zu (Ablöse: 3,3 Millionen Euro) Romaric Yapi von PSG U19 zu (Ablöse: unbekannt)

von PSG U19 zu (Ablöse: unbekannt) Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool zu (Leihe)

14.54 UHR - Wegen Lukaku-Wechsel: Manchester United wohl mit neuer Offerte für Mario Mandzukic

Da Romelu Lukaku zu wechselt, benötigt Manchester United am Deadline Day noch einen neuen Mittelstürmer als Ersatz für den Belgier. Und dabei rückt Mario Mandzukic wieder in den Fokus.

Wie Sky berichtet, haben die Red Devils, die bereits vor kurzem bei Juventus wegen Mandzukic anklopften, den Italienern ein neues Angebot für den 33-jährigen Kroaten unterbreitet. Bei Juve würde Mandzukic unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri wohl keine allzu große Rolle mehr spielen.

14.50 UHR - United-Abschied: Inter-Fans empfangen Lukaku frenetisch

14.34 UHR - Danny Drinkwater absolviert angeblich Medizincheck bei Burnley

Bereits heute morgen ist Romelu Lukaku, der Manchester United in Richtung Inter verlässt, in Mailand gelandet. Dort wurde er von einigen Fans der Nerazzurri frenetisch empfangen:

Danny Drinkwater wird wohl vom an den verliehen. Wie der Telegraph berichtet, steht der englische Mittelfeldspieler kurz vor dem Medizincheck bei seinem neuen Verein.

Drinkwater konnte sich seit seiner Ankunft bei den Blues aus Leicester im Sommer 2017 nie einen Stammplatz erkämpfen. Auch in den Plänen des neuen Trainers Frank Lampard spielt der 29-Jährige keine Rolle.

14.02 UHR - Wolverhampton holt wohl Milan-Star Kessie

Die stehen angeblich vor der Verpflichtung von Milans Mittelfeldspieler Franck Kessie. Das berichtet Sport Italia .

Demnach sollen sich die Wolves mit den Italienern auf eine Ablöse in Höhe von rund 28 Millionen Euro für den 22-jährigen Ivorer geeinigt haben.

13.45 UHR - Die Top-Transfers in die Premier League vor dem Deadline Day

Die letzte Stunde war ein bisschen zäh, was Transfers und Gerüchte aus der Premier League angeht. Die Ruhe vor dem Sturm vielleicht? Hoffentlich ...

Wir haben daher Zeit, mal auf die bisherigen Top-Transfers in Englands Oberhaus in diesem Sommer zu schauen.

Harry Maguire: Für 87 Millionen Euro von Leicester zu Manchester United Nicolas Pepe: Für 80 Millionen Euro von Lille zum Rodri: Für 70 Millionen Euro von zu Joao Cancelo: Für insgesamt 65 Millionen Euro von Juventus zu Manchester City Tanguy Ndombele: Für 60 Millionen Euro von Lyon zu Tottenham Aaron Wan-Bissaka: Für 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu Manchester United Youri Tielemans: Für 45 Millionen Euro von Monaco zu Leicester Mateo Kovacic: Für 45 Millionen Euro von zum FC Chelsea Joelinton: Für 44 Millionen Euro von Hoffenheim zu Newcastle United Sebastien Haller: Für 40 Millionen Euro von Frankfurt zu West Ham

13.30 UHR - Ein Tag vor Deadline Day: City holte Cancelo, Sidibe leihweise zu Everton

Wer gestern Abend, also am Abend vor dem Deadline Day in , anderes zu tun hatte, hat möglicherweise zwei wichtige Transfers in der Premier League verpasst.

Want to meet João Cancelo?!



We want to give our new signing a warm Manchester welcome...



To get involved all you need to do is head down to the Stadium CityStore tonight at 5.30pm! 🙌



— Manchester City (@ManCity) 8. August 2019

Wie Manchester City am Mittwochabend bekanntgab, hat sich der englische Meister die Dienste von Rechtsverteidiger Joao Cancelo gesichert. Für den 25-jährigen Portugiesen geben die Cityzens Danilo im Gegenzug an Juve ab und überweisen zudem rund 28,6 Millionen Euro nach Italien.

Ebenfalls am Mittwochabend vermeldete indes der FC Everton, dass man den französischen Vizeweltmeister Djibril Sidibe für ein Jahr von der ausleiht.

13.06 UHR: Bemüht sich Watford um Marvin Plattenhardt?

Bedient sich der in der ? Dem englischen Portal Football Insider zufolge befindet sich der Klub aus der Premier League in fortgeschrittenen Gesprächen mit über einen Transfer von Linksverteidiger Marvin Plattenhardt.

Den 27-Jährigen muss Watford demnach aber auch noch von einem Wechsel zu den Hornets überzeugen. Bereits vergangenen Sommer sollen sich die Engländer um den sechsmaligen deutschen Nationalspieler bemüht haben.

12.50 UHR - Premier League: Noch gut fünf Stunden Deadline Day

Gleich 13 Uhr, fünf Stunden lang ist das Transferfenster in England noch geöffnet.

Fünf fixe Deals haben wir heute schon vermelden können, auf die ganz großen Fische a la Dybala, Lukaku und David Luiz warten wir weiterhin. Aber ist ja auch noch bisschen Zeit bis 18 Uhr ...

12.44 UHR - Coutinho lehnt Leihe zu Tottenham ab

Nach Informationen von Goal und SPOX wollte der Philippe Coutinho an Tottenham verleihen, um eine Rückkehr Neymars von PSG ins Camp Nou möglich zu machen. Der Brasilianer hat diese Möglichkeit jedoch abgelehnt und will nicht zu den Spurs.

Barca wollte Coutinhos Gehalt einsparen und forderte zusätzlich eine Leihgebühr in Höhe von rund 30 Millionen Euro, um finanziellen Spielraum für den Neymar-Transfer zu schaffen. Da Coutinho nicht einwilligte, könnte nun Real Madrid einen Transferhammer eintüten und Neymar ins Bernabeu holen.

12.34 UHR - Deadline Day: Brighton holt PSG-Talent Romaric Yapi

Abwehrtalent Romaric Yapi wechselt aus der U19 von zu Brighton & Hove Albion. Das gab der Klub aus der Premier League am Donnerstagmittag offiziell bekannt.

✍️ Albion have completed the signing of French right-back Romaric Yapi from @PSG_inside .



— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 8. August 2019

Yapi unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr plus Option auf eine weitere Saison und ist zunächst für Brightons U23 eingeplant. Für die erste Mannschaft von PSG war der 19-jährige Franzose nie aufgelaufen.

12.18 UHR - Newcastle holt schwedischen Verteidiger Emil Krafth

Newcastle United nimmt Rechtsverteidiger Emil Krafth unter Vertrag. Der schwedische Nationalspieler kommt vom französischen Erstligisten SC Amiens und kostet wohl 5,4 Millionen Euro Ablöse.

Vergangene Saison hatte Krafth für Amiens 35 Spiele in der absolviert.

12.07 UHR - Everton denkt am Deadline Day über Marcos Rojo nach

Der FC Everton denkt angeblich über eine Verpflichtung von Manchester Uniteds Verteidiger Marcos Rojo nach. Das berichtet die Daily Mail am Deadline Day.

Nach der Ankunft von Harry Maguire aus Leicester wäre United-Coach Ole Gunnar Solskjaer bereit, Rojo abzugeben. Die Toffees wollen den Argentinier wohl zunächst ausleihen.

11.50 UHR - Tottenham holt auch Giovani Lo Celso am Deadline Day

Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso wird sich nach Informationen von Goal und SPOX am Deadline Day anschließen.

Die Engländer überweisen für den Argentinier rund 60 Millionen Euro an Sevilla. Die Andalusier hatten Lo Celso vergangene Saison von PSG ausgeliehen und ihn für insgesamt 25 Millionen Euro erst Anfang Juli fest verpflichtet.

11.45 UHR - Tottenham: Dybala-Deal hängt wohl nur noch an Bildrechten

Tottenham Hotspur hat sich einem Bericht des Independent zufolge mit Offensivspieler Paulo Dybala auf einen Transfer geeinigt und auch mit bereits eine Übereinkunft erzielt.

Der Transfer des Argentiniers nach London hängt nun wohl nur noch an den Bildrechten für Dybala. Die hält aktuell noch das maltesische Unternehmen Star Images, die Spurs müssten diesem die Rechte für eine zusätzliche Summe noch abkaufen.

11.15 UHR - Tottenham schnappt sich Fulham-Juwel Sessegnon

Außenbahnspieler Ryan Sessegnon wird am Deadline Day nach Informationen von Goal und SPOX für rund 27 Millionen Euro von Absteiger Fulham zu Tottenham Hotspur wechseln.

Zusätzlich zur Ablöse geben die Spurs auch Josh Onomah an Fulham ab.

Der 19-jährige Seesegnon pochte zuletzt vehement auf einen Abschied von seinem Jugendklub Fulham, hatte dort nur noch Vertrag bis nächsten Sommer.

11.10 UHR - Chelsea verkauft Omeruo an Leganes und verleiht Chalobah nach Huddersfield

Der FC Chelsea gibt Innenverteidiger Kenneth Omeruo nach Informationen von Goal und SPOX für fünf Millionen Euro Ablöse an den spanischen Erstligisten ab. Die Blues hatten für den Nigerianer, der vergangene Saison bereits an Leganes verliehen war und starke Leistungen zeigte, zunächst noch sieben Millionen Euro gefordert.

Indes wird Chelsea den Vertrag des 20-jährigen Abwehrmannes Trevoh Chalobah bis 2022 verlängern und ihn gleichzeitig für die kommende Saison verleihen. Allerdings nicht an die Bundesliga-Klubs oder Schalke, die Interesse an dem englischen U20-Nationalspieler gezeigt hatten, sondern an -Klub .

10.58 UHR - Hammer am Deadline Day! Arsenal holt wohl David Luiz und Kieran Tierney

Am Mittwoch schwänzte David Luiz das Training beim FC Chelsea, am Donnerstag wird er nach Informationen von Goal und SPOX einen Vertrag bei London-Rivale FC Arsenal unterschreiben.

Zudem sichern sich die Gunners die Dienste des jungen Rechtsverteidigers Kieran Tierney von Glasgow.

Für weitere Infos klickt Euch hier rein!

10.50 UHR - Manchester United: Romelu Lukaku kurz vor Wechsel zu Inter

Der Wechsel von Angreifer Romelu Lukaku von Manchester United zu Inter Mailand steht kurz bevor. Der Belgier wird am Donnerstag den Medizincheck bei den Nerazzurri absolvieren.

HIER gibt es weitere Infos zu dem Deal.

10.40 UHR - McCarthy wechselt von Everton zu Crystal Palace

Wie bereits am Mittwoch von Goal und SPOX berichtet, wechselt Mittelfeldspieler James McCarthy vom FC Everton zu Crystal Palace.

Der irische Nationalspieler ehält bei den Londonern einen Dreijahresvertrag.

10.05 UHR - Am Deadline Day: West Ham schnappt sich Basel-Stürmer Albian Ajeti

West Ham United hat nach Sebastien Haller von einen weiteren neuen Stürmer verpflichtet. Am Deadline Day gaben die Hammers bekannt, dass Albian Ajeti vom FC Basel kommt und einen Vertrag bis 2023 plus Option auf zwei weitere Jahre unterschreibt.

Für den 22-jährigen Schweizer zahlt West Ham wohl rund 8,7 Millionen Euro an Ablöse, inklusive Boni kann sich die Summe offenbar noch auf bis zu elf Millionen Euro erhöhen.

Ajeti, der von Anfang 2016 bis Sommer 2017 auch mal beim unter Vertrag stand, hatte für Basel vergangene Saison 21 Tore in 43 Pflichtspielen erzielt.

10.02 UHR: Bayern-Talent Shabani vor Wechsel in die Premier League?

Bayern-Talent Meritan Shabani steht wohl kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Laut Sky Sports weilt der Mittelfeldspieler bereits in England, um den Medizincheck bei den Wolverhampton Wanderers zu absolvieren.

Bayern und die Wolves sollen sich zuvor bereits auf einen Transfer geeinigt haben, über die Höhe der Ablöse ist nichts bekannt. Der 20-jährige Shabani war bereits mit sieben Jahren in den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters gewechselt und durfte in den vergangenen beiden Jahren auch immer wieder bei der ersten Mannschaft reinschnuppern.

Große Perspektive auf regelmäßige Einsätze hatte der zweimalige deutsche U20-Nationalspieler allerdings nicht. In der laufenden Saison hatte er bisher drei Partien in der für die zweite Mannschaft des FCB absolviert.