Arsenal befasst sich wohl mit Dennis Praet: Scouts beobachten Sampdoria-Spieler

Arsenal hat gegen Lazio Scouts ins Stadion geschickt, um Sampdorias Dennis Praet beobachten zu lassen. Auch Valencia und Sevilla seien interessiert.

Arsenal lässt wohl -Mittelfeldspieler Dennis Praet beobachten. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der Premier-League-Verein am Sonntag Scouts zu der Begegnung mit geschickt haben.

Es sei demnach nicht die erste Partie, in der Praet von den Gunners in Augenschein genommen wird. Um den 24-Jährigen unter Vertrag zu nehmen, müsste Arsenal wohl eine Ablösesumme in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro zahlen.

Auch Valencia und Sevilla zeigen Interesse

Bereits im letzten Sommer hatte man mit Lucas Torreira einen Sampdoria-Spieler unter Vertrag genommen. Neben Arsenal sollen auch Valencia und Sevilla an dem belgischen Nationalspieler interessiert sein.

In der laufenden Saison kommt Praet auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 32 Spielen für Sampdoria. In Genua steht der 24-Jährige noch bis 2021 unter Vertrag.