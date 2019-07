Offiziell: Denis Suarez wechselt vom FC Barcelona zu Celta Vigo

Mittelfeldspieler Denis Suarez verlässt den FC Barcelona. Celta Vigo zahlt 12,9 Millionen Euro für den Spanier, der zuletzt beim FC Arsenal spielte.

Denis Suarez wechselt vom zum spanischen Ligakonkurrenten . Wie beide Vereine offiziell verkündeten, unterschrieb der 25-Jährige in Vigo einen Vierjahresvertrag.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Ablöse für den Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison an den ausgeliehen war, beträgt 12,9 Millionen Euro und könnte mit Boni noch auf 16 Millionen Euro ansteigen.

FC Arsenal wollte Denis Suarez nicht fest verpflichten

Bei den Gunners kam Suarez zu nur sechs Teileinsätzen und konnte dabei kein Tor erzielen.

Nach der Saison ließ Unai Emery die Kaufoption für Suarez von 20 Millionen Euro ungenutzt und sandte den Spanier zurück nach Barcelona, wo er einen Vertrag bis 2021 hatte.

Suarez hatte bereits in der Jugend für Celta gespielt. 2011 verließ er die Galizier als 17-Jähriger in Richtung , das ihn 2013 an Barca verkaufte.