Nach nur 95 Minuten beim FC Arsenal: Saison für Barca-Leihgabe Denis Suarez beendet

Denis Suarez vom FC Arsenal spielte eine äußerst unglückliche Saison. Diese ist jetzt für die Leihgabe vom FC Barcelona verletzungsbedingt zu Ende.

Denis Suarez wird in dieser Saison nicht mehr für den auflaufen können. Über die sozialen Netzwerke verkündete er sein eigenes Saison-Aus. Die Barca-Leihgabe hatte sich im Februar im Spiel gegen BATE Borisov an der Leiste verletzt.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ich bin dankbar für die ganzen Nachrichten voller Unterstützung und Sorge", schrieb Suarez in seinem Beitrag. "Es tut mir leid, dass all die Bemühungen, zu Arsenal zu kommen, sich nicht so ausgezahlt haben wie erhofft. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sauer ich darüber bin, aber die Gesundheit hat Vorrang."

Trotz seiner Unzufriedenheit ist Suarez dem Londoner Klub dankbar: "Ich möchte mich bei diesem großen Verein dafür bedanken, dass er mir vertraut hat, obwohl es nicht so lief wie geplant", schrieb er.

Arsenal: Denis Suarez kommt nur auf 95 Minuten Spielzeit

Im Januar wurde der Spanier für eine Leihgebühr in Höhe von 2,5 Millionen Euro an die Gunners ausgeliehen. Dort konnte er sich nie wirklich durchsetzen, auch aufgrund der Verletzung. In der Liga kommt er erst auf 67 Minuten in vier Einsätzen, außerdem durfte er in der zweimal für insgesamt 28 Minuten gegen BATE Borisov ran.

Bei den insgesamt sechs Einsätzen für Arsenal gelang dem einmaligen spanischen Nationalspieler kein Scorerpunkt. Seit seiner Einwechslung im Spiel gegen den weißrussischen Meister im Februar hatte er mit Leistenproblemen zu kämpfen.