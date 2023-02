Juventus Turin: Bayern-Kandidat Dean Huijsen vor Vertragsverlängerung

Vor einigen Wochen wurde Dean Huijsen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Seine Zukunft liegt aber voraussichtlich bei Juve.

WAS IST PASSIERT? Der 17-jährige Innenverteidiger Dean Huijsen steht nach Informationen von GOAL und SPOX kurz davor, seinen Vertrag bei Juventus Turin um vier weitere Jahre bis 2028 zu verlängern. Spielerseite und Klub sind sich bereits einig, im April soll Vollzug gemeldet werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Dezember vergangenen Jahres wurde Huijsen unter anderem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Transferexperte Fabrizio Romano berichtete seinerzeit, dass der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des jungen Abwehrspielers genau verfolge. Auch der FC Barcelona soll Interesse gezeigt haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Huijsen war 2021 aus der Jugend des FC Malaga nach Turin gewechselt. In der laufenden Saison kam er in der Hinrunde noch für die U19 von Juventus zum Einsatz, seit Beginn des Jahres ist er aber bereits Stammkraft im B-Team der Bianconeri in der dritten italienischen Liga.

In einem Freundschaftsspiel gegen Rijeka Ende letzten Jahres hatte der niederländische U18-Nationalspieler zudem bereits sein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert.

