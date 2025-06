Der FC Bayern trifft bei der Klub WM auf Benfica Lissabon. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in der Gruppe C im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM stehen die Spiele der ersten Runde in der Gruppe C auf dem Programm. Dabei bekommt es FC Bayern München am Dienstag (24. Juni) mit Benfica Lissabon zu tun. Der Anpfiff in Charlotte ertönt um 21.00 Uhr MEZ.

Zudem dient das Bank of America Stadium als Kulisse des Duells zwischen dem FCB und den Adlern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

DAZN, Sky oder Sat1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch das Aufeinandertreffen FC Bayern München vs. Benfica Lissabon bei DAZN ansehen. Genauer gesagt könnt Ihr eine Ausstrahlung mit Premium Experience genießen, wobei die Vorberichte ab 20.30 Uhr laufen.

Ihr könnt die Klub WM beim Streaming Anbieter kostenlos mitverfolgen, benötigt aber einen Account und die App. Besitzt Ihr keinen internetfähigen Fernseher, könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Nächstes Spiel Klub-WM BEN FCB Spielvorschau

Zudem zeigen Sat.1 und ran.de die Partie im Bank of America Stadium von Charlotte im Fernseher und via Stream.

Spiel FC Bayern München – Benfica Lissabon Wettbewerb Klub WM, Gruppe C, 3. Spieltag Datum Dienstag, 24. Juni 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr MEZ Ort Bank of America Stadium (Charlotte)

Anstoßzeit FC Bayern München gegen Benfica Lissabon

Klub-WM - Klub-WM Bank of America Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

FC Bayern München vs Benfica Lissabon: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den FC Bayern München

Für FC Bayern München hält in der Gruppe C bei der vollen Punktanzahl von sechs Zählern und löste bereits das Achtelfinal-Ticket.

Die Mannschaft von Vincent Kompany war mit einem 10:0 gegen den Punktlieferanten aus Neuseeland, Auckland City, in die Klub WM gestartet.

Anschließend setzte sich der FCB am Samstag gegen die Boca Juniors mit 2:1 durch.

Getty Images

News über Benfica Lissabon

Benfica Lissabon bezwang am Freitag Auckland City mit 6:0.

Drei Tage zuvor hatte die Elf von Bruno Lage nach einem 2:0-Vorsprung ein 2:2 gegen die Boca Juniors verzeichnet.

Damit rangieren die Adler mit vier Punkten auf dem zweiten Platz.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Tabellen

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links