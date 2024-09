Der VfB Stuttgart empfängt am Dienstag in der Champions League Sparta Prag. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des zweiten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der VfB Stuttgart am Dienstag (1. Oktober) mit Sparta Prag zu tun. Der Anpfiff ertönt um 18.45 Uhr.

Überdies dient die MHPArena als Kulisse des Heimspiels der Schwaben gegen die Rudi. Der VfB Stuttgart und Sparta Prag treten erstmals in einem Pflichtspiel gegeneinander an.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr VfB Stuttgart vs. Sparta Prag im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel VfB Stuttgart – Sparta Prag Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag Datum Dienstag, 1. Oktober 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort MHPArena (Stuttgart)

DAZN oder Prime? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Sparta Prag heute im LIVE STREAM und live im TV?

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

VfB Stuttgart-News

Der VfB Stuttgart bestreitet erstmals nach zwölf Jahren ein Europapokal-Heimspiel.

Im ersten Champions-League-Auftritt seit der Saison 2009/10 unterlag die Elf von Sebastian Hoeneß bei Real Madrid mit 1:3.

Gegen den Titelverteidiger war Deniz Undav in der 69. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Die Aufstellung vom VfB Stuttgart:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Sparta Prag-News

Sparta Prag hatte sich in der Qualifikation gegen die Shamrock Rovers, gegen FCSB Bukarest und gegen Malmö FF durchgesetzt.

Danach bezwang die Mannschaft von Lars Friis am 18. September RB Salzburg mit 3:0.

Kaan Kairinen (2.), Victor Olatunji (42.) und Qazim Laci (58.) trafen für den amtierenden tschechischen Meister.

Die Aufstellung von Sparta Prag

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

VfB Stuttgart gegen Sparta Prag live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege VfB Stuttgart 0 Siege Sparta Prag 1 Unentschieden 0 Letztes Duell VfB Stuttgart vs. Sparta Prag 0:2 (Internationales Testspiel, 12. Januar 2023)

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag live anschauen: Nützliche Links