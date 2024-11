Roter Stern empfängt am Mittwoch in der Champions League den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Spiele der fünften Runde in der Ligaphase. Dabei bekommt es Roter Stern Belgrad am Mittwoch (27. November) mit dem VfB Stuttgart zu tun. Der Anpfiff in der serbischen Hauptstadt ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem dient das Stadion Rajko Mitic als Schauplatz des Duells zwischen den Rot-Weißen und den Schwaben. Roter Stern Belgrad und der VfB Stuttgart halten bei null und vier Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Roter Stern Belgrad – VfB Stuttgart Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 5. Spieltag Datum Mittwoch, 27. November 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Stadion Rajko Mitic (Belgrad)

DAZN oder Prime? Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart heute im LIVE STREAM und live im TV?

Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Roter-Stern-News

Roter Stern Belgrad verlor alle bisherigen vier Partien in der Ligaphase.

Die Elf von Vladan Milojevic hatte zuerst ein 1:2 gegen Benfica Lissabon und ein 0:4 bei Inter Mailand erlebt.

Es folgten ein 1:5 bei der AS Monaco und am 6. November ein 2:5 gegen den FC Barcelona.

Die Leihgabe vom VfB Stuttgart, Silas Katompa Mvumpa (27.), und Milson (84.) netzten gegen die Blaugrana ein.

Die Aufstellung von Roter Stern Belgrad:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

VfB-News

Der VfB Stuttgart holte bislang in der Champions League 2024/25 vier Punkte.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß war mit einem 1:3 bei Real Madrid und einem 1:1 gegen Sparta Prag in die Ligaphase gestartet.

Danach verzeichneten die Schwaben ein 1:0 bei Juventus Turin und am 6. November ein 0:2 gegen Atalanta Bergamo.

Die Aufstellung vom VfB Stuttgart

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart live anschauen: Nützliche Links