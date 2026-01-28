In der Champions League steigen die Begegnungen der achten und letzten Runde in der Ligaphase. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Mittwoch (28. Januar) mit Qarabag Agdam zu tun. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Anfield als Schauplatz der Partie zwischen den Reds und den Reitern. Der FC Liverpool und Qarabag Agdam stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei 15 und zehn Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Qarabag Agdam im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Qarabag Agdam heute im Live Stream und live im TV?

Bei DAZN läuft FC Liverpool gegen Qarabag Agdam live. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr das Spiel als Einzelübertragung schaut oder über die Konferenz einsteigt. Der Einzelstream setzt um 21.00 Uhr pünktlich zum Anstoß ein, kommentiert wird die Partie von Michael Brandes. Die Konferenz startet schon um 19.15 Uhr: Florian Malburg begleitet sie am Mikrofon, Laura Wontorra moderiert im Studio, außerdem sind Sami Khedira und Nils Petersen als Experten dabei.

Für den Zugang zu DAZN braucht Ihr das Unlimited-Paket. Aktuell zahlt Ihr dafür 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr per kostenloser DAZN-App streamen oder das Bild per HDMI-Kabel vom Notebook bzw. PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel FC Liverpool – Qarabag Agdam Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Anfield (Liverpool)

Anstoßzeit FC Liverpool vs. Qarabag Agdam

Ort und Zeit des Spiels.

FC Liverpool vs. Qarabag Agdam: Aufstellungen

News über den FC Liverpool

Der FC Liverpool ließ in der Ligaphase ausschließlich mit einem 0:1 bei Galatasaray sowie einem 1:4 gegen PSV Eindhoven Punkte liegen. Nach der Heimpleite gegen die Boeren von Ende November gelangen zuletzt ein 1:0 bei Inter Mailand sowie ein 3:0 in Marseille

News über Qarabag Agdam

Qarabag Agdam kehrte vor einer Woche mit einem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt auf die Erfolgsspur zurück. Von Ende Oktober bis Anfang Dezember holten die Reiter mit einem 2:2 gegen Chelsea nur einen Punkt. Es folgten zuerst ein 0:2 in Neapel sowie ein 2:4 gegen Ajax.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Liverpool vs. Qarabag Agdam: Die Tabellen

FC Liverpool vs. Qarabag Agdam (Champions League) live anschauen: Nützliche Links