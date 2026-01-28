Goal.com
Champions League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoQarabag FK
Watch it on DAZN
Alice Kopp

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Qarabag Agdam heute im Live Stream und live im TV?

Der FC Liverpool trifft am Mittwoch in der Champions League auf Qarabag Agdam. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League steigen die Begegnungen der achten und letzten Runde in der Ligaphase. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Mittwoch (28. Januar) mit Qarabag Agdam zu tun. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Anfield als Schauplatz der Partie zwischen den Reds und den Reitern. Der FC Liverpool und Qarabag Agdam stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei 15 und zehn Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Qarabag Agdam im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZNHier live schauen!

Bei DAZN läuft FC Liverpool gegen Qarabag Agdam live. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr das Spiel als Einzelübertragung schaut oder über die Konferenz einsteigt. Der Einzelstream setzt um 21.00 Uhr pünktlich zum Anstoß ein, kommentiert wird die Partie von Michael Brandes. Die Konferenz startet schon um 19.15 Uhr: Florian Malburg begleitet sie am Mikrofon, Laura Wontorra moderiert im Studio, außerdem sind Sami Khedira und Nils Petersen als Experten dabei.

Für den Zugang zu DAZN braucht Ihr das Unlimited-Paket. Aktuell zahlt Ihr dafür 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr per kostenloser DAZN-App streamen oder das Bild per HDMI-Kabel vom Notebook bzw. PC auf den Fernseher übertragen.

SpielFC Liverpool – Qarabag Agdam
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 8. Spieltag
DatumMittwoch, 28. Januar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtAnfield (Liverpool)

Anstoßzeit FC Liverpool vs. Qarabag Agdam

crest
Champions League - Champions League
Anfield

Ort und Zeit des Spiels.

FC Liverpool vs. Qarabag Agdam: Aufstellungen

Liverpool vs Qarabag FK Voraussichtliche Aufstellungen

LiverpoolHome team crest

4-2-2-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestQRB
1
A. Becker
4
V. van Dijk
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
3
W. Endo
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike
11
M. Salah
99
M. Kochalski
2
M. Silva
81
K. Medina
13
B. Mustafazade
44
E. Jafarquliyev
35
P. Bicalho
10
A. Zoubir
8
M. Jankovic
15
L. Andrade
9
J. Montiel
17
Camilo Duran

4-2-3-1

QRBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Q. Qurbanov

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den FC Liverpool

Der FC Liverpool ließ in der Ligaphase ausschließlich mit einem 0:1 bei Galatasaray sowie einem 1:4 gegen PSV Eindhoven Punkte liegen. Nach der Heimpleite gegen die Boeren von Ende November gelangen zuletzt ein 1:0 bei Inter Mailand sowie ein 3:0 in Marseille

News über Qarabag Agdam

Qarabag Agdam kehrte vor einer Woche mit einem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt auf die Erfolgsspur zurück. Von Ende Oktober bis Anfang Dezember holten die Reiter mit einem 2:2 gegen Chelsea nur einen Punkt. Es folgten zuerst ein 0:2 in Neapel sowie ein 2:4 gegen Ajax.

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

QRB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FC Liverpool vs. Qarabag Agdam: Die Tabellen

FC Liverpool vs. Qarabag Agdam (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

0