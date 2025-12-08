Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoSporting CP
Lena Krey

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Sporting Lissabon im Live Stream und live im TV?

In der Champions League empfängt Bayern München heute Sporting Lissabon. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Auf den FC Bayern München wartet in der Champions League die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am 6. Spieltag, dem 9. Dezember, trifft der deutsche Rekordmeister mit Sporting Lissabon bereits zum dritten Mal in Folge auf ein Team aus den europäischen Top Acht. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18:45 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragung erfolgt exklusiv bei DAZN – sowohl im Livestream als auch auf dem linearen Pay-TV-Sender DAZN1. Los geht's um 18 Uhr.

Voraussetzung für beide Angebote ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement, über das Ihr sowohl den TV-Kanal als auch den digitalen Livestream abrufen können.

Bei Amazon Prime ist die Partie nicht zu sehen. Der Streamingdienst überträgt in der Ligaphase jeweils dienstags um 21 Uhr ein ausgewähltes Topspiel mit deutscher Beteiligung. An diesem Dienstag fällt die Wahl auf das Duell zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt.

Bayern München vs. Sporting CP: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren

Der FC Bayern München hat das letzte Champions-League-Topspiel beim FC Arsenal verloren. Die Münchner, die zuvor in der Königsklasse ungeschlagen waren, mussten sich dem Premier-League-Spitzenreiter erstmals nach 18 Pflichtspielen geschlagen geben. Trotz dieser Rückschlags stehen ihre Chancen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation aber weiterhin äußerst günstig.

Sporting verbuchte bislang drei Siege und ein Remis, lediglich am zweiten Spieltag unterlag das Team der SSC Neapel. In der aktuellen Tabelle befinden sich die Portugiesen damit auf Platz acht. Ein Rang, der ihnen die direkte Qualifikation für das Achtelfinale sichern würde.

Bayern München vs. Sporting CP: Die Tabellen

