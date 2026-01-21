In der Champions League steigen die Partien des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es Qarabag Agdam am Mittwoch (21. Januar) mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Anstoß des Duells in Aserbaidschan erfolgt um 18.45 Uhr.

Überdies dient das Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku als Kulisse der Begegnung zwischen den Reitern und den Adlerträgern. Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei sieben und vier Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam im Live Stream und live im TV?

Das Spiel zwischen Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt ist live bei DAZN zu sehen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz. Die Berichterstattung zum Einzelspiel beginnt um 18.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff im Tofiq-Bahramov-Stadion. Max Siebald kommentiert die Partie gemeinsam mit Sebastian Kneißl, durch die Sendung führt Christina Rann, unterstützt von Reporter Andres Veredas. Die Konferenz startet ebenfalls um 18.15 Uhr, hier sitzt Marco Hagemann am Mikrofon.

Um die Übertragung bei DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Dieses ist derzeit für 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder für 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit erhältlich. Danach könnt Ihr den Stream über die kostenfreie DAZN-App nutzen oder Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit Notebook oder PC verbinden.

Spiel Qarabag Agdam – Eintracht Frankfurt Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Mittwoch, 21. Januar 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Tofiq-Bahramov-Stadion (Baku)

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam

Champions League - Champions League Tofiq Bakhramov Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam: Aufstellungen

News über Qarabag Agdam

Qarabag Agdam holte sechs seiner sieben Zähler an den ersten beiden Spieltagen mit einem 3:2 bei Benfica und einem 2:0 gegen den FC Kopenhagen. Der jüngste Punktgewinn gelang mit einem 2:2 gegen Chelsea – es folgten ein 0:2 in Neapel und ein 2:4 gegen Ajax.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt bestreitet die erste Partie nach der Ablöse von Dino Toppmöller und mit Dennis Schmitt sowie Alexander Meier an der Seitenlinie. Nach einem 5:1 zum Auftakt gegen Galatasaray punkteten die Adlerträger nur mit einem 0:0 in Neapel. Danach unterlagen sie gegen Atalanta (0:3) und in Barcelona (1:2).

Form

Bilanz direkte Duelle

QRB Letzte 2 Spiele SGE 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Eintracht Frankfurt 2 - 1 Qarabag FK

Qarabag FK 0 - 2 Eintracht Frankfurt 1 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam: Die Tabellen

Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam (Champions League) live anschauen: Nützliche Links