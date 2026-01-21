Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam im Live Stream und live im TV?

Qarabag Agdam trifft am Mittwoch in der Champions League auf Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League steigen die Partien des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es Qarabag Agdam am Mittwoch (21. Januar) mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Anstoß des Duells in Aserbaidschan erfolgt um 18.45 Uhr.

Überdies dient das Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku als Kulisse der Begegnung zwischen den Reitern und den Adlerträgern. Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei sieben und vier Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Das Spiel zwischen Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt ist live bei DAZN zu sehen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz. Die Berichterstattung zum Einzelspiel beginnt um 18.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff im Tofiq-Bahramov-Stadion. Max Siebald kommentiert die Partie gemeinsam mit Sebastian Kneißl, durch die Sendung führt Christina Rann, unterstützt von Reporter Andres Veredas. Die Konferenz startet ebenfalls um 18.15 Uhr, hier sitzt Marco Hagemann am Mikrofon.

Um die Übertragung bei DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Dieses ist derzeit für 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder für 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit erhältlich. Danach könnt Ihr den Stream über die kostenfreie DAZN-App nutzen oder Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit Notebook oder PC verbinden.

SpielQarabag Agdam – Eintracht Frankfurt
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 7. Spieltag
DatumMittwoch, 21. Januar 2026
Uhrzeit18.45 Uhr
OrtTofiq-Bahramov-Stadion (Baku)

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam

Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam: Aufstellungen

Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

Qarabag FKHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSGE
99
M. Kochalski
2
M. Silva
81
K. Medina
13
B. Mustafazade
44
E. Jafarquliyev
10
A. Zoubir
35
P. Bicalho
8
M. Jankovic
15
L. Andrade
9
J. Montiel
17
Camilo Duran
40
Kaua
4
R. Koch
3
A. Theate
21
N. Brown
34
N. Collins
15
E. Skhiri
18
M. Dahoud
8
F. Chaibi
42
C. Uzun
20
R. Doan
7
A. Knauff

4-2-3-1

SGEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Q. Qurbanov

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Schmitt

News über Qarabag Agdam

Qarabag Agdam holte sechs seiner sieben Zähler an den ersten beiden Spieltagen mit einem 3:2 bei Benfica und einem 2:0 gegen den FC Kopenhagen. Der jüngste Punktgewinn gelang mit einem 2:2 gegen Chelsea – es folgten ein 0:2 in Neapel und ein 2:4 gegen Ajax.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt bestreitet die erste Partie nach der Ablöse von Dino Toppmöller und mit Dennis Schmitt sowie Alexander Meier an der Seitenlinie. Nach einem 5:1 zum Auftakt gegen Galatasaray punkteten die Adlerträger nur mit einem 0:0 in Neapel. Danach unterlagen sie gegen Atalanta (0:3) und in Barcelona (1:2).

Form

QRB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

QRB

Letzte 2 Spiele

SGE

0

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

1

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Eintracht Frankfurt bei Qarabag Agdam: Die Tabellen

