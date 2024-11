Der BVB gastiert am Mittwoch in der Champions League bei Dinamo Zagreb. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Begegnungen der fünften Runde in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Mittwoch (27. November) auswärts mit Dinamo Zagreb zu tun. Der Anpfiff in Kroatien ertönt um 21 Uhr.

Überdies dient das Stadion Maksimir als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Blauen und dem BVB. Dinamo Zagreb und Borussia Dortmund halten bei sieben und neun Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) bei Dinamo Zagreb im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Dinamo Zagreb, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Dinamo Zagreb – BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 5. Spieltag Datum Mittwoch, 27. November 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stadion Maksimir (Zagreb)

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Dinamo Zagreb heute im LIVE STREAM und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) bei Dinamo Zagreb im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Dinamo-News

Dinamo Zagreb war mit einem 2:9-Auswärtsdebakel beim FC Bayern München in die Ligaphase gestartet.

Daraufhin hatte die Vereinsführung die Reißleine gezogen und Sergej Jakirovic durch Nenad Bjelica ersetzt.

Im ersten Auftritt unter dem früheren Union-Berlin-Trainer hatten die Blauen ein 2:2 gegen die AS Monaco erreicht.

Danach feierte Dinamo Zagreb ein 2:0 bei RB Salzburg und ein 4:1 bei Slovan Bratislava.

Am 5. November netzten Dario Spikic (10.), Petar Sucic (30.) und Sandro Kulenovic (54., 72.) ein.

Die Aufstellung von Dinamo Zagreb

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB-News

Borussia Dortmund nahm in den bisherigen vier Spieltagen neun Punkte mit.

Für die Elf von Nuri Sahin hatte die Ligaphase mit einem 3:0 in Brügge und einem 7:1 gegen Celtic Glasgow begonnen.

Nach einem 2:5 bei Real Madrid kehrte der BVB am 5. November mit einem 1:0 gegen Sturm Graz auf die Siegerstraße zurück.

Donyell Malen zeichnete sich in der 85. Minute für das Siegtor verantwortlich.

Die Aufstellung vom BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Dinamo Zagreb live anschauen: Nützliche Links