Im Rahmen der Ligaphase der Champions League ist am heutigen Dienstag (25. November) auch Bayer Leverkusen im Einsatz. Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand ist bei Manchester City zu Gast. Die Partie wird um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

GOAL verrät Euch, welcher Anbieter sich um die Übertragung des Spektakels kümmert.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen bei Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

In dieser Champions-League-Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte. Während Amazon Prime pro Spieltag nur ein Dienstagsspiel zeigt - meist mit deutscher Beteiligung (in dieser Woche BVB vs. Villarreal) -, kümmert sich DAZN um den Rest. ManCity gegen Leverkusen ist daher bei DAZN zu sehen. Wer die Partie live in Aktion erleben möchte, benötigt dafür ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Anstoßzeit Manchester City gegen Bayer Leverkusen

Champions League - Champions League Etihad Stadium

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

News über Manchester City

Das Team von Trainer Pep Guardiola hat die Generalprobe für das heutige Spiel vermasselt: Am vergangenen Samstag verloren die Skyblues gegen Newcastle United mit 1:2. In der laufenden Saison hatte man hingegen gegen deutsche Teams bislang gute Erfahrungen gemacht - so besiegten die Citizens Borussia Dortmund bereits mit 4:1.

News über Bayer Leverkusen

Leverkusen hat sich nach einem schwachen Saisonstart wieder gefangen und mischt in der Bundesliga wieder an der Spitze mit. Der Aufschwung begann mit dem Trainerwechsel von Erik ten Hag zu Kasper Hjulmand, der seit seiner Amtsübernahme neun von 14 Pflichtspielen für sich entscheiden konnte. Am vergangenen Wochenende siegte Leverkusen mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen bei Manchester City heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.