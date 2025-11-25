Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBayer Leverkusen
Marko Brkic

Bayer Leverkusen ist in der Champions League bei Manchester City gefragt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel gezeigt wird.

Im Rahmen der Ligaphase der Champions League ist am heutigen Dienstag (25. November) auch Bayer Leverkusen im Einsatz. Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand ist bei Manchester City zu Gast. Die Partie wird um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

GOAL verrät Euch, welcher Anbieter sich um die Übertragung des Spektakels kümmert.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen bei Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

In dieser Champions-League-Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte. Während Amazon Prime pro Spieltag nur ein Dienstagsspiel zeigt - meist mit deutscher Beteiligung (in dieser Woche BVB vs. Villarreal) -, kümmert sich DAZN um den Rest. ManCity gegen Leverkusen ist daher bei DAZN zu sehen. Wer die Partie live in Aktion erleben möchte, benötigt dafür ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Anstoßzeit Manchester City gegen Bayer Leverkusen

crest
Champions League - Champions League
Etihad Stadium

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Manchester City vs Bayer Leverkusen Aufstellungen

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-1-4-2

Home team crestB04
1
J. Trafford
6
Nathan Aké
45
A. Khusanov
21
R. Ait Nouri
5
C
J. Stones
52
O. Bobb
82
R. Lewis
14
Nico González
4
T. Reijnders
26
Savinho
7
O. Marmoush
1
M. Flekken
44
Jeanuël Belocian
4
J. Quansah
5
Loic Badé
24
A. Garcia
30
I. Maza
20
C
A. Grimaldo
10
M. Tillman
19
E. Poku
35
C. Kofane
14
P. Schick

3-1-4-2

B04Away team crest

MCI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

B04
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Manchester City

Das Team von Trainer Pep Guardiola hat die Generalprobe für das heutige Spiel vermasselt: Am vergangenen Samstag verloren die Skyblues gegen Newcastle United mit 1:2. In der laufenden Saison hatte man hingegen gegen deutsche Teams bislang gute Erfahrungen gemacht - so besiegten die Citizens Borussia Dortmund bereits mit 4:1.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

News über Bayer Leverkusen

Leverkusen hat sich nach einem schwachen Saisonstart wieder gefangen und mischt in der Bundesliga wieder an der Spitze mit. Der Aufschwung begann mit dem Trainerwechsel von Erik ten Hag zu Kasper Hjulmand, der seit seiner Amtsübernahme neun von 14 Pflichtspielen für sich entscheiden konnte. Am vergangenen Wochenende siegte Leverkusen mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Form

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

