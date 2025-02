Celtic Glasgow gegen Bayern München heißt es in der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Celtic Glasgow und dem FC Bayern München steht an. Am Mittwoch, den 12. Februar, steigt die Partie ab 21 Uhr im Celtic Park in Glasgow.

DAZN oder Amazon Prime Video? Wo läuft FC Bayern bei Celtic Glasgow im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Celtic Glasgow vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wo läuft das CL-Duell des deutschen Rekordmeisters bei Celtic Glasgow live? DAZN hat sich die Übertragungsrechte für das Playoff-Hinspiel gesichert.

Mit einem DAZN Unlimited-Abo (ab 34,99 Euro pro Monat im Jahresdeal) seid Ihr definitiv live mit dabei.

Spiel Celtic Glasgow vs. FC Bayern München Sender DAZN

Celtic Glasgow vs. FC Bayern München: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: Celtic Glasgow vs. FC Bayern München Spieltag: 9. Spieltag, Playoff-Hinspiel Wettbewerb: Champions League Datum: 12. Februar 2025 Uhrzeit: 21.00 Uhr Ort: Celtic Park (Glasgow)

Celtic Glasgow vs. FC Bayern München: News, Form und Aufstellungen

Getty Images Sport

Celtic Glasgow News

Celtic Glasgow ist in einer richtig guten Form: In den letzten zehn Pflichtspielen gab es nur eine Niederlage, gegen Aston Villa in der Champions League (2:4). Besonders viel erhofft man sich auch von der Rückkehr Jotas, der für 10 Mio. Euro von Stade Rennes verpflichtet wurde. Erst eine Saison zuvor wurde er für knapp 30 Mio. Euro von Al-Ittihad nach Saudi-Arabien gelotst. Darüber hinaus wird auch Nicolas Kühn auf das Duell gegen seinen ehemaligen Verein brennen. Verletzungsbedingte Ausfälle sind nicht bekannt.

Die Aufstellung von Celtic Glasgow

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

FC Bayern München News

In München ist man derzeit nicht besonders zufrieden, denn der Anspruch im Verein ist gewohnt hoch: Pleiten wie gegen Feyenoord Rotterdam (0:3) und den FSV Mainz 05 (1:2) und nur knappe Siege gegen den SC Freiburg (2:1) und Holstein Kiel (4:3) lassen trotz der souveränen Tabellenführung in der Liga noch keine Zufriedenheit einkehren. Im Gegensatz zu Celtic fallen bei den Bayern gleich mehrere Spieler aus: Hiroki Ito, Daniel Peretz und Alphonso Davies sind aller Voraussicht nach verletzungsbedingt nicht im Kader.

Die Aufstellung des FC Bayern München

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Celtic Glasgow vs. FC Bayern München: Der direkte Vergleich in der Champions League

Bereits zum fünften Mal in der Historie treffen die beiden Traditionsklubs aufeinander. Celtic Glasgow gelang in allen vorherigen Partien kein einziger Sieg, drei Mal gewannen die Bayern, nur einmal endete die Begegnung in einem Remis.

Zuletzt duellierten sich die beiden Teams in der Champions League-Gruppenphase 2017/18, der FCB gewann mit 2:1. Kingsley Coman und Javi Martínez trafen für die Rot-Weißen, Celtic-Legende Callum McGregor glich zwischenzeitlich aus.

Getty Images Sport

Duelle insgesamt 4 Siege Celtic 0 Siege FCB 3 Unentschieden 1 Bisher letztes Duell Celtic Glasgow vs. FC Bayern München 1:2 (Champions League, 31. Oktober 2017)

