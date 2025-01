Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwoch in der Champions League PSG. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Begegnungen des achten und letzten Spieltags in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es VfB Stuttgart am Mittwoch (29. Januar) mit PSG (Paris Saint-Germain) zu tun. Die Partie beginnt um 21 Uhr.

Außerdem fungiert die MHPArena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Schwaben und PSG. VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain halten beide bei zehn Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr VfB Stuttgart vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

VfB Stuttgart vs. PSG (Paris Saint-Germain), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel VfB Stuttgart – PSG (Paris Saint-Germain) Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 29. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort MHPArena (Stuttgart)

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE STREAM und live im TV?

VfB Stuttgart vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

VfB-News

Für den VfB Stuttgart kommt das Heimspiel gegen Paris Saint-Germain acht Tage nach einem 3:1 bei Slovan Bratislava.

Von September bis Dezember hatte die Elf von Sebastian Hoeneß zwei Siege, ein 1:1 gegen Sparta Prag und drei Niederlagen erlebt.

Ab Ende Oktober hatten die Schwaben zuerst ein 1:0 bei Juventus und ein 0:2 gegen Atalanta verzeichnet.

Es waren ein 1:5 bei Roter Stern Belgrad und ein 5:1 gegen die Young Boys Bern gefolgt.

Die Aufstellung vom VfB Stuttgart:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

PSG-News

Paris Saint-Germain hatte sich mit einem 3:0 in Salzburg in die Winterpause verabschiedet.

Damit hatte das Team von Luis Enrique eine Serie mit drei Niederlagen und einem 1:1 gegen PSV Eindhoven beendet.

Am 22. Januar feierte PSG ein 4:2 gegen Manchester City.

Die Aufstellung von PSG

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

VfB Stuttgart vs. PSG (Paris Saint-Germain) live anschauen: Nützliche Links