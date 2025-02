Manchester City trifft in den Playoffs der Champions League auf Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Im Etihad Stadium geht es am Dienstag, den 11. Februar, mächtig zur Sache: Manchester City empfängt Real Madrid. Die Spitzenteams treffen in den Playoffs der Champions League aufeinander - die Partie wird um 21 Uhr eröffnet.

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime Video? Oft stellt sich in dieser Saison in der Champions League die Frage, wer die Partien zeigt.

Amazon Prime Video wählt immer ein Topspiel am Dienstag aus, jedoch fiel die Wahl dieses Mal auf Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund.

Demzufolge überträgt DAZN Manchester City vs. Real Madrid - dazu benötigt Ihr das Paket DAZN Unlimited. Das ist ab 34,99 Euro monatlich im Jahresabo erhältlich.

Manchester City vs. Real Madrid: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: Manchester City vs. Real Madrid Spieltag: 9. Spieltag, Playoff-Hinspiel Wettbewerb: Champions League Datum: 11. Februar 2025 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. Real Madrid: News, Form und Aufstellungen

Manchester City News

Bundesliga-Neuzugang Omar Marmoush ist noch nicht richtig in Fahrt gekommen und generell hapert es bei Manchester City in vielerlei Hinsicht: In der Liga hält man sich gerade noch so in europäischen Gefilden auf, die 1:5-Schlappe gegen den FC Arsenal tat dabei besonders weh. Bis zum letzten Spieltag der Champions League musste der Klub auch um die Playoff-Qualifikation bangen. Dass Mittelfeld-Motor Rodri weiter verletzt ist und auch hinter den Einsätzen von Doku, Aké und Rúben Dias Fragezeichen stehen, dürfte die Stimmung auch nicht unbedingt steigen lassen.

Die Aufstellung von Manchester City

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Real Madrid News

Abgesehen von der peinlichen 0:1-Pleite bei Espanyol Barcelona in der Liga ist Real gut in Form. In der Königsklasse wurden die letzten drei Partien allesamt siegreich gestaltet: 3-2 gegen Atalanta, 5-1 gegen RB Salzburg und 3-0 gegen Brest. Mit Carvajal, Militao und Rüdiger werden Real Madrid jedoch einige Routiniers verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

Die Aufstellung von Real Madrid

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Manchester City vs. Real Madrid: Der direkte Vergleich

Ganze zwölf Mal gab es dieses Top-Duell bereits und dabei fünf Mal ein Unentschieden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die letzte Begegnung beider Mannschaften ebenfalls als Remis gewertet wurde: Gemeint ist der Elfmeter-Krimi im Viertelfinale der Champions League, bei dem es nach 90 Minuten noch 1:1 stand und Real letztlich das Glück des Tüchtigen hatte.

Jetzt geht es für die Cityzens und Los Blancos zunächst überhaupt um den Einzug in das Achtelfinale und das in einer Paarung, die schon einige Geschichten schrieb: Beim ersten Aufeinandertreffen 2012 trafen Aleksandar Kolarov und Edin Dzeko für City und Marcelo, Karim Benzema sowieso Cristiano Ronaldo drehten die Partie in den drei letzten Minuten zum 3:2-Endstand für die Königlichen.

Duelle insgesamt 12 Siege Man City 4 Siege Real Madrid 3 Unentschieden 5 Bisher letztes Duell Manchester City vs. Real Madrid 3:4 n.E. (1:1) (Champions League, 17. April 2024)

