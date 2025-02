DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Sporting Lissabon im LIVE STREAM und live im TV?

Der BVB trifft im Hinspiel der CL-Playoffs auf Sporting Lissabon. Doch wer überträgt das Duell - DAZN oder Amazon Prime? Dieser Artikel klärt auf.

Der erste Spieltag der Champions League-Playoffs steht an und Borussia Dortmund reist dafür am Dienstag, den 11. Februar, zu Sporting Lissabon nach Portugal. Es geht um nicht weniger als eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel und letztlich den Einzug in das Achtelfinale. Ab 21.00 Uhr rollt die Kugel im Estádio José Alvalade in Lissabon.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung von Sporting vs. BVB im TV und Livestream und klärt die Frage, ob DAZN oder Amazon Prime Video die Partie zeigt.