In der Champions League steigen die Aufeinandertreffen des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es Bayern München am Mittwoch (21. Januar) mit der Union Saint Gilloise zu tun. Der Anpfiff dieser Begegnung ertönt um 21.00 Uhr.

Außerdem die Allianz Arena als Kulisse des Duells zwischen dem FCB und der Alten Dame. Bayern München und Union Saint Gilloise stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei 15 und sechs Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayern München vs. Union Saint Gilloise im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime für Bayern München vs. Union Saint Gilloise im Live Stream und live im TV? Wer zeigt / überträgt den FCB heute in der Champions League?

Das Duell zwischen Bayern München und Union Saint-Gilloise wird bei DAZN live ausgestrahlt. Ihr könnt die Partie entweder als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt 45 Minuten vor dem Anpfiff in der Allianz Arena, also um 20.15 Uhr. Jan Platte kommentiert das Einzelspiel gemeinsam mit Michael Ballack, durch die Sendung führt Daniel Herzog, unterstützt von Reporter Mario Rieker. Die Konferenz startet ebenfalls um 20.15 Uhr, mit Tobi Wahnschaffe im Studio und Lukas Schönmüller am Kommentar.

Um die Übertragung bei DAZN sehen zu können, ist das Unlimited-Paket notwendig. Dieses ist aktuell für 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder für 44,99 Euro bei monatlicher Buchung erhältlich. Danach könnt Ihr die DAZN-App kostenlos nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher bringen.

Spiel Bayern München – Union Saint Gilloise Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Mittwoch, 21. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Anstoßzeit Bayern München vs. Union Saint Gilloise

Champions League - Champions League Allianz Arena

Ort und Zeit des Spiels.

Bayern München vs. Union Saint Gilloise: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 44 J. Stanisic

27 K. Laimer Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Bayern München

Bayern München ließ in der Champions League 2025/26 ausschließlich mit einem 1:3 beim FC Arsenal Punkte liegen. Zwei später gelang dem FCB mit einem 3:1 gegen Sporting Lissabon der fünfte Dreier in dieser Ligaphase.

News über Union Saint Gilloise

Die Union Saint Gilloise punktete in der Ligaphase bislang nur zum Auftakt mit einem 3:1 bei PSV Eindhoven und einem 1:0 bei Galatasaray am 25. November. Zuletzt unterlag die Alte Dame gegen Olympique Marseille mit 2:3.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. Union Saint Gilloise: Die Tabellen

Bayern München vs. Union Saint Gilloise (Champions League) live anschauen: Nützliche Links