Champions League
team-logoOlympiakos Piräus
Karaiskakis Stadium
team-logoBayer Leverkusen
Marko Brkic

DAZN oder Amazon Prime für Bayer 04 heute: Wer zeigt / überträgt Leverkusen bei Olympiakos Piräus im Live Stream und live im TV?

Bayer Leverkusen ist in der Champions League zu Gast bei Olympiakos Piräus. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Die Playoffs der Champions League werden am heutigen Mittwoch, dem 18. Februar, mit weiteren vier Hinspielen fortgesetzt. Unter anderem treffen auch Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen aufeinander. Der Anstoß zur Partie im Georgios-Karaiskakis-Stadion in Piräus, Griechenland, erfolgt um 21 Uhr.

GOAL verrät, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Gestern waren drei Playoff-Hinspiele bei DAZN zu sehen, eine weitere Partie - Borussia Dortmund gegen Atalanta - lief bei Amazon Prime Video. Heute übernimmt DAZN die Übertragung aller vier Begegnungen, darunter auch das Duell zwischen Olympiakos und Leverkusen. Daniel Herzog führt als Moderator durch die Sendung, Freddy Harder kommentiert die Partie, Tobias Schweinsteiger steht als Experte bereit.

Um die Übertragung verfolgen zu können, ist allerdings ein gültiges DAZN-Abonnement erforderlich - konkret das Paket DAZN Unlimited.

Anstoßzeit Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen

crest
Champions League - Endrunde
Karaiskakis Stadium

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Olympiakos Piräus vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

Olympiakos PiräusHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestB04
88
K. Tzolakis
20
Costinha
45
P. Retsos
3
F. Ortega
5
L. Pirola
23
Rodinei
96
C. Mouzakitis
22
Chiquinho
10
G. Martins
32
S. Hezze
9
A. El Kaabi
28
J. Blaswich
8
R. Andrich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
20
A. Grimaldo
19
E. Poku
30
I. Maza
24
A. Garcia
14
P. Schick

3-4-2-1

B04Away team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Mendilibar

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Champions League
Olympiakos Piräus crest
Olympiakos Piräus
OLY
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Olympiakos Piräus

Piräus steckt aktuell in einer schwierigen Phase. In der Liga musste man die Tabellenführung an AEK Athen abgeben, nachdem man in den vergangenen drei Partien nur zwei Unentschieden holte und eine Niederlage kassierte.

News über Bayer Leverkusen

Leverkusen bestand die Generalprobe am vergangenen Wochenende souverän und setzte sich mit 4:0 gegen den FC St. Pauli durch. In der Bundesliga rangiert die Werkself derzeit auf Platz sechs.

Form

OLY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/2
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

OLY

Letzte 3 Spiele

B04

2

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
1/3

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

DAZN oder Amazon Prime für Bayer 04 heute: Wer zeigt / überträgt Leverkusen bei Olympiakos Piräus im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

0