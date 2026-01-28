In der Champions League steigen die Spiele der achten und letzten Runde in der Ligaphase. Dabei bekommt es PSV Eindhoven am Mittwoch (28. Januar) mit Bayern München zu tun. Der Anstoß der Partie in Holland erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem dient das Philips Stadion als Schauplatz der Begegnung zwischen den Boeren und dem FCB. PSV Eindhoven und der Bayern München stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen acht und 18 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FCB bei PSV Eindhoven im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt FCB bei PSV Eindhoven?

PSV Eindhoven gegen den FC Bayern München wird bei DAZN übertragen. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr das Spiel als Einzelstream verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Los geht es aus dem Philips Stadion bereits um 19.15 Uhr, also deutlich vor dem Anpfiff. Im Einzelspiel kommentieren Mario Rieker und Tobias Schweinsteiger, dazu ist Conan Furlong als Reporter dabei. Parallel startet um 19.15 Uhr auch die Konferenz: Laura Wontorra moderiert im Studio, Sami Khedira und Nils Petersen liefern die Analysen, während Max Siebald die Begegnung am Mikrofon begleitet.

Um bei DAZN dabei zu sein, braucht Ihr das Unlimited-Paket. Dieses kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr entweder direkt über die kostenlose DAZN-App streamen oder Euren TV per HDMI-Kabel mit Notebook oder PC verbinden.

Spiel PSV Eindhoven – Bayern München Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Philips Stadion (Eindhoven)

PSV Eindhoven empfängt Bayern München nach einem 2:3 gegen Atletico Madrid und einem 0:3 in Newcastle. Doch von Ende Oktober bis Ende November nahmen die Boeren aus drei Partien sieben Punkte. Einem 6:2 gegen Napoli folgten ein 1:1 in Piräus und ein 4:1 in Liverpool.

News über Bayern München

Bayern München ließ in der Champions League 2025/26 ausschließlich mit einem 1:3 bei Arsenal Punkte liegen. Drei Wochen zuvor gelang dem FCB ein 2:1 bei Paris Saint-Germain. Nach der Partie bei den Gunners gelangen ein 3:1 gegen Sporting Lissabon sowie ein 2:0 gegen Saint-Gilloise.

