Real Madrid empfängt am Dienstag in der Champions League den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Begegnungen der dritten Runde in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Real Madrid am Dienstag (22. Oktober) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anpfiff der Neuauflage des Finales von 2024 ertönt um 21 Uhr.

Zudem fungiert die Estadio Santiago Bernabéu als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Königlichen und dem BVB. Real Madrid und Borussia Dortmund halten bei drei und sechs Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. BVB (Borussia Dortmund), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 3. Spieltag Datum Dienstag, 22. Oktober 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE STREAM und live im TV?

Real Madrid vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real-News

Real Madrid nahm in den ersten zwei Spieltagen in der Ligaphase drei Punkte mit.

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti hatte Mitte September einen 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart gefeiert.

Doch vor drei Wochen unterlagen die Königlichen bei OSC Lille mit 0:1.

Die Aufstellung von Real Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Borussia-News

Borussia Dortmund hält bei der vollen Punktanzahl von sechs Zählern und hat eine Tordifferenz von 10:1 zu Buche stehen.

Die Elf von Nuri Sahin war mit einem 3:0 beim FC Brügge in die Ligaphase gestartet.

Danach gelang dem BVB am 1. Oktober ein 7:1 gegen Celtic Glasgow.

Hierbei erzielte Karim Adeyemi einen lupenreinen Hattrick (11., 29., 42.). Überdies netzten Emre Can (7.), Serhou Guirassy (40., 66.) und Felix Nmecha (79.).

Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege Real Madrid 7 Siege Borussia Dortmund 3 Unentschieden 5 Letztes Duell Borussia Dortmund vs. Real Madrid 0:2 (Champions League, 1. Juni 2024)

Real Madrid vs. BVB (Borussia Dortmund) live anschauen: Nützliche Links