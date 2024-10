Juventus Turin empfängt am Dienstag in der Champions League den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden die Spiele der dritten Runde in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Juventus Turin am Dienstag (22. Oktober) mit dem VfB Stuttgart zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Überdies fungiert das Allianz Stadium als Schauplatz der Begegnung zwischen der Alten Dame und den Schwaben. Juventus Turin und der VfB Stuttgart halten bei sechs Punkten und einem Zähler.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Juventus Turin vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Juventus Turin vs. VfB Stuttgart, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Juventus Turin – VfB Stuttgart Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 3. Spieltag Datum Dienstag, 22. Oktober 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Stadium (Turin)

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. VfB Stuttgart heute im LIVE STREAM und live im TV?

Juventus Turin vs. VfB Stuttgart im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Juventus-News

Juventus Turin hält nach den ersten zwei Spieltagen in der Ligaphase bei der vollen Punktanzahl von sechs Zählern.

Die Elf von Thiago Motta hatte Mitte September einen 3:1-Heimsieg gegen die PSV Eindhoven gefeiert.

Am 2. Oktober folgte ein 3:2 bei RB Leipzig. Hierbei netzten Dusan Vlahovic (50., 68.) und Francisco Conceicao (82.).

Die Aufstellung von Juventus Turin:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

VfB-News

Der VfB Stuttgart war mit einer 1:3-Auswärtsniederlage bei Real Madrid in die Ligaphase gestartet.

Danach verzeichnete die Mannschaft von Sebastian Hoeneß am 1. Oktober ein 1:1 gegen Sparta Prag.

Hierbei hatte Enzo Millot in der siebten Minute für die Führung der Schwaben gesorgt.

Die Aufstellung vom VfB Stuttgart

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Juventus Turin vs. VfB Stuttgart live anschauen: Nützliche Links