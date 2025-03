Der FC Bayern empfängt am Mittwoch in der Champions League Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden in dieser Woche die Hinspiele des Achtelfinales statt. Dabei bekommt es der FC Bayern am Mittwoch (5. März) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anpfiff des innerdeutschen Duells ertönt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient die Allianz Arena als Kulisse des Kräftemessens zwischen dem FCB und der Werkself. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen nahmen in der Ligaphase 15 und 16 Zähler mit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern vs. Bayer Leverkusen im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern – Bayer Leverkusen Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Hinspiele Datum Mittwoch, 5. März 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Allianz Arena (München)

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen heute im Live Stream und live im TV?

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Bayern-News

Der FC Bayern erreichte im Playoff zur K.-o.-Phase gegen Celtic Glasgow in Schottland ein 2:1 und in der Allianz Arena ein 1:1.

Das Team von Vincent Kompany hatte in der Ligaphase fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Ende Januar hatte der FCB ein 0:3 bei Feyenoord Rotterdam und vor heimischer Kulisse ein 3:1 gegen Slovan Bratislava erlebt.

Die Aufstellung vom FC Bayern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bayer Leverkusen-News

Bayer Leverkusen holte in der Ligaphase 16 Zähler und löste als Sechster das direkte Ticket für das Achtelfinale.

Die Mannschaft von Xabi Alonso feierte am 29. Januar mit einem 2:0 gegen Sparta Prag den dritten Sieg binnen vier Champions-League-Auftritten.

Allerdings wartet die Werkself seit drei Auswärtspartien auf einen vollen Erfolg in der Königsklasse.

Denn: Sie erlebte ab Ende Oktober ein 1:1 bei Stade Brest, ein 0:4 in Liverpool und ein 1:2 bei Atletico Madrid.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 102 Siege FC Bayern 59 Siege Bayer Leverkusen 22 Unentschieden 21 Letztes Duell Bayer Leverkusen vs. FC Bayern 0:0 (Bundesliga, 15. Februar 2025)

