Der BVB empfängt am Mittwoch in der Champions League Schachtjor Donezk. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden die Partien des achten und letzten Spieltags in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Mittwoch (29. Januar) mit Schachtjor Donezk zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Zudem fungiert der Signal Iduna Park als Schauplatz der Partie zwischen dem BVB und den Bergarbeitern. Borussia Dortmund und Schachtjor Donezk halten bei zwölf und sieben Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Shakhtar Donezk im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Shakhtar Donezk, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – Shakhtar Donezk Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 29. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Shakhtar Donezk im LIVE STREAM und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Shakhtar Donezk im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Für Borussia Dortmund kommt das Heimspiel gegen Schachtjor Donezk acht Tage nach einem 1:2 in Bologna, das für Nuri Sahin zum Sargnagel wurde.

Von September bis Dezember hatte der Vorjahresfinalist viermal gewonnen und zweimal verloren.

Nach einem 2:5 bei Real Madrid von Ende Oktober hatte der BVB zuerst Sturm Graz mit 1:0 und auswärts Dinamo Zagreb mit 3:0 bezwungen.

Im jüngsten Heimspiel am 11. Dezember hatte Borussia Dortmund ein 2:3 gegen den FC Barcelona verzeichnet.

Die Aufstellung vom BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Schachtjor-News

Schachtjor Donezk feierte vor einer Woche in Gelsenkirchen ein 2:0 gegen Stade Brest.

In den vorherigen sechs Champions-League-Spieltagen hatte die Elf von Marino Pusic einen Sieg und fünf Niederlagen eingefahren.

Nach einem 2:1 gegen die Young Boys Bern vom 6. November hatten die Bergarbeiter ein 2:3 bei PSV Eindhoven und ein 1:5 gegen den FC Bayern hinnehmen müssen.

Die Aufstellung von Schachtjor Donezk

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Schachtjor Donezk live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Borussia Dortmund 3 Siege Shakhtar Donezk 0 Unentschieden 1 Letztes Duell Shakhtar Donezk vs. Borussia Dortmund 3:0 (Champions League, 5. März 2013)

