Jede Menge "Bodyguard"-Witze: Inter Miamis Besitzer David Beckham posiert mit Lionel Messi und Rodrigo De Paul

David Beckham posiert mit Lionel Messi und Rodrigo De Paul: Eine Steilvorlage für "Bodyguard"-Anspielungen.

WAS IST PASSIERT? David Beckham, Miteigentümer von Inter Miami, hat sich in Florida mit den beiden argentinischen Nationalspielern Lionel Messi und Rodrigo de Paul getroffen. Das Trio posierten bei der Gelegenheit zusammen für einen Schnappschuss, den Beckham auf Social Media mit einer Bildunterschrift auf Spanisch teilte. Sie lautete: "Dos campeones del mundo ("Zwei Weltmeister", d. Red.) Lionel Messi, Rodrigo de Paul und Inter Miami".

WAS IST DER HINTERGRUND? Atlético Madrids Mittelfeldspieler De Paul ist bekanntlich einer der besten Freunde Messis, und der Mittelfeldspieler war zu Besuch bei seinem Kapitän in Florida.

De Paul scherzte einst, dass er für Messi sogar in den Krieg ziehen würde. Während eines Freundschaftsspiels gegen Honduras vor einigen Monaten sorgte er für erinnerungswürdige Szenen, als er auf den Schiedsrichter zustürmte, und eine viel zu harte Gangart gegenüber Messi beklagte. Kein Wunder, dass er später von den Fans im Netz "Bodyguard" des siebenmaligen Ballon-d'Or-Siegers getauft wurde.

Diese Bezeichnung tauchte auch dutzendfach in der Kommentarspalte unter Beckhams-Post auf. Unter anderem forderten Inter-Fans, dass Beckham jetzt auch Messis "Bodyguard" verpflichten müsse.

WIE GEHT ES WEITER? Messi, der vor wenigen Wochen von PSG nach Miami gewechselt war, hat bei seinem neuen Verein einen guten Start hingelegt und in vier Spielen sieben Tore erzielt. Im Achtelfinale des Leagues Cups lieferte Messi zuletzt eine Show gegen den FC Dallas.

Am Samstag wird er daher im Viertelfinale gegen Charlotte wieder in Aktion treten, weshalb Messis Debüt in der MLS weiterhin auf sich warten lässt.