Lionel Messi liefert weitere Show ab: Verlängerungsdrama mit Inter Miami

Lionel Messi liefert auch im Leagues Cup weiter ab und verhilft Inter Miami zum Einzug ins Viertelfinale.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi und Inter Miami haben erst spät das Viertelfinal-Ticket im Leagues Cup buchen können. Lange sah es so aus, als würde das Team des argentinischen Superstars mit 2:4 gegen den FC Dallas verlieren, dann drehte der 36-Jährige auf.

Der Weltmeister traf insgesamt zweimal. Erst brachte er Miami in der sechsten Minute in Führung, später legte er zunächst das Eigentor voh Marco Farfan per Freistoß auf (80.), um fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit selbst einen Freistoß aus 20 Metern direkt zum Ausgleich zu verwandeln.

Im Elfmeterschießen traf Messi wiederum als erstes für sein Team und brachte Miami somit auf Kurs

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Leagues Cup nehmen Klubs aus der nordamerikanischen MLS sowie aus der mexikanischen Liga MX teil. Amtierender Champion ist mit dem Club León ein mexikanisches Team.

WIE GEHT ES WEITER? Im Viertelfinale werden Messi und Miami am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen dem Charlotte FC und Houstoun Dynamo FC treffen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty