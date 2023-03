Twitch-Star Elias Nerlich gelingt Aufstieg mit Delay Sports - und schreibt angeblich Kreisliga-Geschichte

Gleich im ersten Jahr gelingt Delay Sports souverän der Aufstieg. Twitch-Star Elias Nerlich war entsprechend glücklich.

WAS IST PASSIERT? Twitch-Star Elias Nerlich hat mit seinem Verein Delay Sports den Aufstieg so gut wie sicher. Beim vorgezogenen Finale um die Meisterschaft der Kreisliga C Staffel 4 in Berlin gelang nach eigener Aussage außerdem Historisches.

Am 18. Spieltag gewann Nerlichs selbst gegründeter Klub mit 3:2 gegen den Tabellenzweiten FC Grunewald. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt somit elf Punkte. Gleichzeitig war es der 18. Sieg für die Mannschaft aus Berlin.

Der Aufstieg in der ersten Saison der Vereinsgeschichte ist Delay Sports damit kaum noch zu nehmen, auch Platz zwei würde reichen. Um noch auf den dritten Rang abzurutschen, müsste das Team alle kommenden Spiele verlieren und der drittplatzierte Berliner SC III alle gewinnen.

WAS WURDE GESAGT? Entsprechend glücklich war Nerlich, der selbst auf dem Platz stand: "Danke an jeden einzelnen, der das Projekt unterstützt. Ihr seid die besten. Wir hoffen, wir können euch irgendwie was zurückgeben", schrieb er bei bei Twitter.

Darüber hinaus schrieb Delay Sports laut dem Internet-Star auch noch Kreisliga-Geschichte: "Über 2.000 Zuschauer waren heute da, damit haben wir den Rekord für ein Kreisligaspiel aufgestellt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Nerlich, der vielen auch als EliasN97 und Eligella bekannt ist, spielen auch die ehemaligen Profis Sidney Friede (ehemals Hertha BSC) und Bilal Kamarieh (Mainz 05) für Delay Sports.

Der derzeit erfolgreichste Streamer Deutschlands hatte schon zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt, als er beim Europa-League-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona für RTL+ sein Debüt als Kommentator gegeben hatte.